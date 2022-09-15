Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.

В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином.

«Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.

«А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».

Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.