Госдеп США: Пришло время забыть, что Косово – это Сербия

Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия, заявил Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1.

«Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <…> Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – передает его слова ТАСС.

Эскобар заявил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего.

Он добавил, что необходимо «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат также выразил надежду, что «обострения в крае не случится».

Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером в четверг, второй – ночью в пятницу.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность.

Применение спорных мер бало отложено властями Косово до 1 сентября. Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.