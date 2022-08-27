Вучич резко отреагировал на слова представителя США про Косово

Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по поводу представлений о Косово и Сербии.

«Речь идет о человеке, который корректен в каждом разговоре, и не забудьте, что он представляет американскую политику. Чего вы ожидаете от него, какая это новость для вас?! Смотрю на это притворство в нашем обществе, как мы удивлены, потрясены, чему вы удивляетесь, когда они нам это говорят 23 года!» – передает РИА «Новости» его слова.

Вучич отметил, что для США вооруженные албанцы в Косово в конце 1990-х годов были «борцами за свободу», а сейчас вооруженные сербы в крае были бы провозглашены террористами.

«У них очень тонкая линия между террористами и борцами за свободу. Это американская политика. Что вы ожидаете от господина Эскобара. Почему мы притворяемся, что не понимаем, какова их политика?» – подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.