Появились сообщения о намерении Samsung вернуться в Россию

До конца 2022 года южнокорейская компания Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок, сообщил источник, близкий к компании.

По словам источника «Известий», речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Другой источник, близкий к крупному ритейлеру, заявил, что компания «может возобновить продажи уже в октябре».

Еще один источник, близкий к компании, считает, что поводом для предположений о возвращении Samsung могло стать обновление российского сайта, где появились недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Как пишет издание, «о вероятности возвращения Samsung знают и на «сером» рынке». В одном из интернет-магазинов заявили, что не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, поскольку скоро могут возобновиться официальные поставки.

По мнению одного из источников, возвращение Samsung может стать сигналом и для других компаний, который ушли из России.

В Samsung отказались комментировать информацию о возобновлении работы в России.

По данным Mobile Research Group, по сравнению с августом 2021 года доля Samsung на рынке за время приостановки работы в России снизилась с 33% до 16% (половину составляют продажи на «сером» рынке», еще 8% – продажи устройств, ввезенных по параллельному импорту, и остатки официальных поставок).