Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»

Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против России вместо включения ее в список стран, которые, по мнению Вашингтона, являются «спонсорами терроризма», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран – спонсоров терроризма».

Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения России «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.

По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение России в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».

Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.