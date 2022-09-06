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Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
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Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма».
На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
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Посол США покинул Россию
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США
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В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов.
«Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков.
Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он.
Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков.
Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня.
После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам.
Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса».
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Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
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В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
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Госдеп объяснил отъезд американского посла из России
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Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и считает крайне важным сохранять двусторонние дипломатические контакты, сообщил представитель Госдепа.
«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, кого президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве.
Предложенную Байденом кандидатуру должен будет утвердить Сенат США. В Госдепартаменте добавили, что «в такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации».
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».
Он напомнил, что Салливан занимал должность посла США в РФ почти три года. «Это стандартная продолжительность работы послов США в России. Посол Салливан был выдвинут на эту должность при предыдущей администрации, и президент Байден в январе 2021 года попросил его остаться в России, чтобы представлять Соединенные Штаты», – добавил дипломат. Он указал, что Салливан «проработал полный срок на посту посла США в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена».
Представитель Госдепартамента добавил, что США «продолжат безоговорочно осуждать» российскую военную спецоперацию и «оставаться непоколебимыми в своей приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Источник в Госдепе назвал причину отъезда Салливана.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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Американист сказал, каким будет новый посол США в России
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«Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.
«Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.
«Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.
«Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.
«Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.
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Политолог описал два варианта подбора нового посла США в России
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – написал Лукьянов в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике».
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – отметил политолог.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В США вырос спрос на изучение русского языка
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Спрос на изучение гражданами США русского языка растет, несмотря на антироссийские настроения властей страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. <...> Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».
Антонов указал на то, что «на сегодняшний день число его изучающих – 35,7 тыс. человек, из них порядка 20 тыс. – студенты».
«Он преподается в 147 школах в 40 штатах. Большинство из них поддерживают постоянную связь с посольством», – добавил посол.
При этом дипломат отметил, что ситуация на территории США с русской культурой кардинально изменилась после начала Россией специальной военной операции на Украине, «когда градус русофобии достиг беспрецедентных высот». Антонов подчеркнул, что «администрация США не только не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».
Ранее в МИД России заявили, что демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине.
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Названа причина отъезда американского посла из России
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Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщил источник The Washington Post в Госдепартаменте США.
«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», – приводит слова представителя Госдепа США РИА «Новости».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
Пентагон решил перенести незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны
Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что расширение сети подобных лабораторий создает угрозы России. Политика США в биологической сфере позволяет бесконтрольно приближаться к границам России.
Так, в Минобороне сообщили о том, что в 2005 году Вашингтоном на Украину прошло несколько испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых.
«В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории. Об этом свидетельствует подписанное 29 августа 2005 года, через год после этих исследований, соглашения между Минздравом Украины и министерством обороны США», – заявил Кириллов.
Отмечается нервная реакция Вашингтона на документы по биоисследованиям.
«Американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине», – добавил представитель Минобороны России.
Все это подтверждает угрожающий характер военно-биологической программы США, отметил он.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кирби призвал не наказывать всех россиян из-за ситуации на Украине
Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», – приводит ТАСС слова Кирби.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
Трамп назвал Байдена «врагом государства»
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу действующей американской администрации Джо Байдена «врагом государства» после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает «основаниям нашей республики».
«Он враг государства... Враг государства – это он и та группа, которая его контролирует [Байдена], кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, сказанные им на митинге в Пенсильвании.
«Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил», – сказал Трамп, говоря о речи Байдена в том же штате.
Президент США тогда заявил, что Трамп и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again – «Сделаем Америку вновь великой») «представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики». На следующий день Байден заявил, что не считает «каждого сторонника Трампа угрозой» Соединенным Штатам.
Напомним, в конце августа стало известно о планах республиканцев объявить Байдену импичмент после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.
В июле американские СМИ сообщали, что Байден может подвергнуться процедуре импичмента, если сторонники Демократической партии потеряют контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из Соединенных Штатов, оказалось в руках у неонацистов.
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В США назвали Байдена и демократов «хрестоматийными фашистами»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и Демократическая партия США превращаются в «хрестоматийных фашистов», сообщает The Washington Times.
Как утверждается в материале, демократы распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их подчиниться, передает РИА «Новости».
Кроме того, по мнению автора статьи, не обошлось в США и без узурпации законодательной власти: Байден недавно объявил, что более 300 млрд долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее выплачены теми, кто их не брал. При этом, согласно Конституции, президент США, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер. Демократы также предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их, отмечается в публикации.
Как считает автор материала, еще одной авторитарной мерой администрации Джо Байдена стало создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть «министерством правды». Его задачей стала оценка того, какая информация верна, а какая нет, что американцы могут слышать и что не могут.
Вспоминает издание и другие самовольные действия демократов: отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике.
Как заявил бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в статье для The Washington Times, Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке».
Нынешняя администрация Байдена – это «комедия ошибок, в которой нет ничего смешного», считает автор. Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция – в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы.
Журнал The Atlantic, в свою очередь, написал, что в 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами. «Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцами) и «синей» (демократами) Америке», – гласит публикация.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу действующей американской администрации Джо Байдена «врагом государства».
Напомним, в конце августа стало известно о планах республиканцев объявить Байдену импичмент после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В июле американские СМИ сообщали, что Байден может подвергнуться процедуре импичмента, если сторонники Демократической партии потеряют контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из Соединенных Штатов, оказалось в руках у неонацистов.
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В МИД заявили о готовности России говорить о стратстабильности
Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
«Процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, находятся на особом контроле. Россия, наряду с США, является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», сообщает РИА «Новости».
Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он.
«Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится», – добавил Дробинин.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав.
Пескову задали вопрос об отъезде посла США из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смену американского посла в Москве, переадресовав вопросы насчет отъезда Джона Салливана из Москвы в российское внешнеполитическое ведомство.
«Это вопрос в МИД», – приводит ТАСС ответ на вопросы о том, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла.
Ранее в воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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