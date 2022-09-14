В МИДе подтвердили намерение Пашиняна и Алиева приехать на саммит ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, по информации узбекского председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подтвердили намерение приехать на саммит организации в Самарканде, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«По информации узбекского председательства, пока подтверждали намерение приехать в Самарканд», – приводит ТАСС ответ Хакимова на соответствующий вопрос.

В Кремле заявили, что президент Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15–16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.

Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в среду.