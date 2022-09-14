Путин назвал ключевую задачу санитарного щита России

Главной задачей санитарного щита, создаваемого в России, станет защита жителей страны от возможных биологических угроз, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Роспотребнадзора.

«В числе приоритетов – формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель – уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной», – цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что опознать любую неизвестную инфекцию можно будет в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, можно создать тест для ее определения.

«Уверен, вы обязательно решите все эти задачи – все задачи, которые напрямую связаны с повышением благополучия и качества жизни наших граждан», – дал он напутствие санитарным врачам.

Также глава государства в ходе встречи вручил отрудникам Роспотребнадзора государственные награды.

«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья», – сказал Путин.

Он отметил, что труд сотрудников ведомства заслуживает уважения и самого высокого признания. Президент подчеркнул, что миллионы людей благодаря Роспотребнадзору избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.