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Путин назвал ключевую задачу санитарного щита России
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Главной задачей санитарного щита, создаваемого в России, станет защита жителей страны от возможных биологических угроз, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Роспотребнадзора.
«В числе приоритетов – формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель – уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной», – цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что опознать любую неизвестную инфекцию можно будет в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, можно создать тест для ее определения.
«Уверен, вы обязательно решите все эти задачи – все задачи, которые напрямую связаны с повышением благополучия и качества жизни наших граждан», – дал он напутствие санитарным врачам.
Также глава государства в ходе встречи вручил отрудникам Роспотребнадзора государственные награды.
«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья», – сказал Путин.
Он отметил, что труд сотрудников ведомства заслуживает уважения и самого высокого признания. Президент подчеркнул, что миллионы людей благодаря Роспотребнадзору избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.
Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Путин в беседе с Шольцем назвал циничными обвинения России в газовых проблемах Европы
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», – говорится на сайте Кремля.
Также Путин указал Шольцу, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», – говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
Путин: Тактика блицкрига против России не сработала
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.
По словам главы государства, Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию.
«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», – сказал он.
Путин также рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия.
«Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС.
«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов – это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран «Большой двадцатки» и у наших друзей в странах БРИКС», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. «Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – сказал он.
Также Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Путин напомнил Шольцу о пакетном характере зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул пакетный характер зерновой сделки и отсутствие подвижек в вопросах разблокировки российского экспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.
«При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
При этом в пресс-службе отметили, что «отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений».
«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», – добавили в Кремле.
В пятницу Путин заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
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В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Путин заявил о растущем числе находящихся под риском увольнения людей
В простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день находится 234 тыс. работников, это вдвое почти больше, чем в начале года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день – это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах.
Путин рассказал Шольцу об украинских ударах по Запорожской АЭС
Россия, в отличие от Украины, предоставляет Красному Кресту доступ к военнопленным, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
«Отвечая на вопрос федерального канцлера, Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин и Шольц обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин обратил внимание на непрекращающиеся обстрелы украинской стороной городов Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции. Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – сообщили в Кремле.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Политолог: Российским избирателям стали неинтересны лозунги оппозиции
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«У тех, кто пытался использовать в предвыборной агитации фактор внешнего давления на Россию, санкционного пикирования с Западом, спецоперации или даже природных ЧП, чтобы ослабить положение ЕР, ничего не получилось. Мы видим, что позиции правящей партии по стране еще более укрепились», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин, комментируя итоги Единого дня голосования.
«Мы видим, что электорату в целом неинтересно все, что связано с негативной внутриполитической повесткой, неинтересны лозунги оппозиции, рассчитанные на сугубо эмоциональный отклик избирателя. Большинство избирателей оценивают не лозунги, а реальные, непридуманные социально-политические достижения в данном конкретном избирательном округе», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФО, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Собеседник отметил: выборы в законодательные собрания регионов завершились убедительной победой «Единой России» – по партийным спискам она показала среднее значение в 61,99%, что на 8,73% выше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму, когда было 53,25%. «Что касается побед всех глав регионов в первом туре, то это показывает, что во всех субъектах они сумели стать фигурами согласия, то есть их деятельность устраивает все политические силы», – подчеркнул Гагарин.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, победа всех врио губернаторов на состоявшихся выборах свидетельствует о поддержке курса президента Владимира Путина гражданами в целом, поскольку глава государства поддерживал этих кандидатов. «Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти. В Единый день голосования, продлившийся три дня – с 9 по 11 сентября, прошло 4,7 тысяч электоральных кампаний разного уровня в 82 субъектах, среди них – 14 губернаторских кампаний, а также выборы шести региональных парламентов, дополнительные выборы в парламенты 22 субъектов РФ и множество кампаний муниципального уровня.
Во всех регионах, где проводились выборы высших должностных лиц, победили действующие главы субъектов или врио губернаторов: в Адыгее – Мурат Кумпилов, в Бурятии – Алексей Цыденов, во Владимирской области – Александр Авдеев, в Калининградской области – Антон Алиханов, в Карелии – Артур Парфенчиков, в Кировской области – Александр Соколов, в Марий Эл – Юрий Зайцев, в Новгородской – Андрей Никитин, в Рязанской – Павел Малков, в Саратовской – Роман Бусаргин, в Свердловской – Евгений Куйвашев, в Тамбовской – Максим Егоров, в Томской – Владимир Мазур, в Удмуртии – Александр Бречалов, в Ярославской области – Михаил Евраев.
В «Единой России» провели работу над ошибками предыдущих кампаний, сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Показательны результаты в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году на Госдуму мы проиграли Омск. В этом – в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул – примерно такая же картина», – написал он в своем Telegram-канале.
Песков заявил о постоянном информировании Путина о ходе СВО
Президенту Владимиру Путину поступают доклады обо всем, происходящем в ходе СВО, включая перегруппировку российских войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», – сказал Песков в ответ на вопрос, как Путин отреагировал на перегруппировку, передает ТАСС.
Он добавил, что глава государства «находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками».
«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», – сказал представитель Кремля.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что проведен комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у России «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант.
Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики
Приоритетами России должны быть развитие, реализация нацпроектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, чтобы можно было реализовать крупные технологические проекты и развивать инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфрастуктуры в российских регионах», – передает ТАСС слова президента.
Путин заявил, что считает приоритетом при подготовке бюджета сохранение макроэкономической стабильности, несмотря на споры о «подушке безопасности».
«Конечно же, наш приоритет – это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», – указал он.
Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах.
Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Путин, действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи.
«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», – сказал он.
Ранее Путин рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС.
Кремль анонсировал совещание Путина по экономике
Бюджетный процесс в России идет полным ходом, в связи с чем президент Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент работает в Кремле. Сегодня во многом он будет концентрировать свое внимание на экономических вопросах. В связи с тем, что уже полным ходом идет бюджетный процесс, работа над следующим бюджетным периодом, сегодня президент проведет совещание по экономическим вопросам. Экономический блок и экономическое руководство администрации, и председатель правительства, и глава Центробанка, профильные министры во главе с Силуановым – сегодня вот это совещание состоится. Выступление Путина традиционно будет открытым», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Другие встречи президента, по его словам, будут носить непубличный характер.
Путин назначил нового посла на Кипре
Президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре Мурата Зязикова, Станислав Осадчий освобожден от должности.
«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», – говорится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей посла на Кипре Станислава Осадчего.
Ранее президент Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым послом России в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна, которого назначил послом России на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах.
Путин назвал важное достижение правительства
Очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир Путин, призвав правительство держать этот вопрос на постоянном контроле.
«Я считаю очень важным, значимым достижением правительства – в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле», – передает РИА «Новости» слова Путина на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, сокращение ВВП замедлилось до 4,3%.
«В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности», – сказал Путин.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала.
Кремль рассказал о ночном разговоре Путина с Пашиняном
Президент Владимир Путин ночью провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждалась эскалация на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока говорить не буду, по мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать», – добавил Песков.
По его словам, роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном трудно переоценить.
«Трудно переоценить роль России, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе, эти усилия продолжаются», – сказал Песков.
При этом он не стал комментировать намерения Москвы в связи с обращением Еревана в ОДКБ за помощью. «Большего сейчас не хотел бы говорить, ведется работа, разные согласования, не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится», – заметил пресс-секретарь.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.