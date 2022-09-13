Путин рассказал Шольцу об украинских ударах по Запорожской АЭС

Россия, в отличие от Украины, предоставляет Красному Кресту доступ к военнопленным, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отвечая на вопрос федерального канцлера, Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает», – сообщается на сайте Кремля.

Также Путин и Шольц обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин обратил внимание на непрекращающиеся обстрелы украинской стороной городов Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции. Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – сообщили в Кремле.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.