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Макрон пообещал Греции поддержку Франции в Восточном Средиземноморье
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Франция готова оказывать поддержку Греции на благо суверенитета Европы и не допустит нарушения порядка в Восточном Средиземноморье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«В то время как повторяются провокации и неприемлемые заявления, ставящие под сомнение суверенитет Греции, я бы хотел решительно и ясно выразить полную поддержку [Афинам]. И мы не допустим никакого нарушения порядка в Восточном Средиземноморье, а также в отношении Греции», – приводит ТАСС обращение Макрона к греческому премьеру.
Французский лидер напомнил, что почти год назад между Парижем и Афинами было заключено стратегическое соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое, по его словам, подтверждает приверженность сторон «принципам демократии, правам человека и морскому праву». «Поддерживая это партнерство, мы работаем на благо суверенитета Европы, а также ради безопасности, стабильности и процветания региона, где у нас имеются общие интересы», – заключил он.
Отдельно Макрон поблагодарил греческое руководство за поддержку, оказанную во время тушения природных пожаров, охвативших Францию этим летом. «Мы благодарны за этот жест, мы его не забудем», – подчеркнул он.
В прошлую субботу Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.
В прошлый четверг глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.
В прошлый вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.
В прошлый понедельник Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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В Турции призвали вызвать посла Украины в МИД из-за антитурецкой кампании
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Посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, заявил экс-посол Тугай Улучевик.
«Сначала этот вопрос должен быть тщательно изучен. Если этот сайт действительно является сайтом, связанным с министерством иностранных дел Украины, наш посол в Киеве должен запросить соответствующую информацию. Параллельно следует вызвать в министерство посла Украины в Анкаре и запросить у него информацию», – приводит слова Улучевика газета Aydinlik, сообщает РИА «Новости».
В свою очередь эксперт по международным отношениям, профессор Хасан Унал заявил, что Турция должна расследовать этот вопрос.
«Если этот сайт является сайтом министерства иностранных дел Украины, то посол Украины в Анкаре должен быть вызван в МИД и необходимо потребовать объяснений. Посол Турции в Киеве также должен разобраться в этом. Неприемлемо прямое нападение на турецкие государственные учреждения, турецкие организации частного сектора и турецких бизнесменов. Следует принять необходимые меры и немедленно удалить эти призывы. Украина не может вмешиваться во внешнюю политику Турции. Этого нельзя допустить», – сказал эксперт.
Бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция – единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.
По его словам, турецкие внешнеполитические ведомства должны провести расследование и прояснить этот вопрос.
«Если эти призывы соответствуют действительности, президент Эрдоган может даже позвонить президенту Украины Зеленскому и обсудить этот вопрос. Между тем против Турции предпринимаются санкционные попытки со стороны США и ЕС. В бизнес-организации направлены письма. Оказывается определенное давление», – сказал экс-дипломат.
Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, сообщила в понедельник газета Aydinlik. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц.
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова
Греческая сторона обстреляла судно, которое находилось в международных водах, потребовалось вмешательство турецкой береговой охраны, сообщил дипломатический источник.
Инцидент произошел в 13.27 мск. По словам источника РИА «Новости», «греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан». Указывается, что судно находилось «в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозджаады».
«После прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию», – говорится в сообщении. Источник сообщил, что «были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву». Турция подчеркнула «серьезность инцидента и потребовала немедленного расследования и объяснения».
Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник пригрозил соседней Греции возможным ударом «в любой момент». Он предостерег Афины от повторения инцидента, случившегося в конце августа, когда греческие комплексы ПВО взяли на прицел истребители командования ВВС Турции, летевшие над Эгейским и Средиземным морями.
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Анонсирован разговор Макрона и Путина о ситуации на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов.
«Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
В Турции назвали объем вывезенного с Украины зерна
Почти 2,5 млн тонн зерна вывезено из украинских портов с начала работы Совместного координационного центра (СКЦ), сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
По его данным, из портов Украины вышло 105 кораблей, передает RT.
Уточняется, что 39 судов уже добрались до пунктов назначения, 66 еще в пути.
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
В посольстве Франции пояснили изменения в правилах выдачи виз россиянам
Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам, однако визовый сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены, говорится в распространенном сообщении французского посольства в Москве.
«Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам. Тем не менее обращаем ваше внимание на то, что вышеупомянутое решение вступает в силу и условия получения краткосрочных виз изменяются. Визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
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Греция объяснила инцидент со стрельбой в море
Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.
Греция заявила, что судно «подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова» Лесбоса, когда было обнаружено патрульным катером администрации порта Митилини, передает РИА «Новости».
Патруль потребовал от судна остановиться, но капитан «не подчинился, двигаясь параллельно турецкому берегу». В ходе погони «были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор», но судно «не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья». Оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.
Напомним, сообщалось, что греческая сторона открыла «преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан», которое находилось «в международных водах в 11 морских милях к юго-западу» от турецкого острова Бозджаады.
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
«Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии. Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения.
«Мы очень благодарны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС... Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе (военной помощи)», – сообщил Кулеба в интервью французской газете Journal du Dimanche, добавив, что, несмотря на поставки Киеву оружия из других стран, ВС РФ превосходят украинские войска по тяжелому вооружению, сообщает РИА «Новости».
На вопрос о переговорах, он ответил, что любой кризис «заканчивается дипломатией», однако Киев хочет быть «в позиции победителя».
Ранее Европе предсказали скорый отказ от военной помощи Украине.
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, пожарники пытаются взять огонь под контроль, пишет в воскресенье газета Dunya.
В лесном массиве возле домов и теплиц в районе Ортакей квартала Ташлычай по неустановленной причине вспыхнул пожар. Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что команды, вмешавшиеся в пламя с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.
В июле в турецком курортном городе Мармарис вспыхнул лесной пожар, пламя перекинулось на один из отелей.
Мэрия Парижа собралась сократить часы подсветки Эйфелевой башни
В рамках плана экономии энергии зимой мэрия Парижа намеревается сократить часы подсветки Эйфелевой башни, сообщают СМИ.
Глава городской администрации Анн Идальго должна представить проект плана во вторник. В нем хотят предложить отключать подсветку в 23.45 (00.45 мск), а не в 01.00 (02.00 мск), как делают сейчас, передает ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
Глава административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартен назвал такой шаг «в значительной степени символическим», он не повлияет на работу башни, не помешает «посетителям и клиентам ресторанов», но и экономия энергии «не будет феноменальной». По словам Мартена, администрация Эйфелевой башни хочет подать пример остальным.
На желтую подсветку металлических конструкций приходится 4% от общего энергопотребления Эйфелевой башни, на мерцающие каждый час лампочки – 0,4% от годового потребления всего монумента. В среднем с 2016 года администрация ежегодно снижала потребление энергии на 9%, говорится на сайте башни.
В августе сообщалось, что оптовая цена электроэнергии во Франции увеличилась на 1000% за год. Коммуна Монтатер на севере Франции пригрозила отказаться от оплаты счетов за электричество, если государство не поддержит на фоне резкого роста цен.
Названы темы встречи Эрдогана и Путина в Самарканде
Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским, а также обсудит «зерновой вопрос», сообщает издание Hurriyet.
«Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.
Также, по данным газеты, лидеры России и Турции обсудят функционирование «зернового коридора».
«После заявления Путина о том, что «к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны», Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», – уточнило издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
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В Турции решили изучить призывы на Украине ввести санкции против турецких банков
Посольство Турции на Украине проверяет информацию о том, что в стране проводится кампания за введение санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, заявил журналистам в Анкаре пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.
«Недопустимо, чтобы какая-либо страна вводила или призывала к введению санкций против Турции. Мы следим за этой ситуацией. Наш посол в Киеве изучает ее», – сказал представитель партии, возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.
Напомним, посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, заявил экс-посол Тугай Улучевик.
Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, сообщила в понедельник газета Aydinlik. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц.
При стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры наблюдения, сообщает газета Sabah.
«В торговом центре в Сарыере по неизвестной причине произошла ссора между двумя группами. Когда через некоторое время спор перерос в драку, стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. В результате инцидента пострадали шесть человек, после уведомления на место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Пока полицейские группы принимали меры безопасности на месте происшествия, стало известно, что один из раненых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Сообщается, что посетители кафе в панике пытались скрыться с места происшествия.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия», – уточнила газета.
Ранее вооруженное нападение со стрельбой произошло в ресторане в Стамбуле, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения.