Макрон пообещал Греции поддержку Франции в Восточном Средиземноморье

Франция готова оказывать поддержку Греции на благо суверенитета Европы и не допустит нарушения порядка в Восточном Средиземноморье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«В то время как повторяются провокации и неприемлемые заявления, ставящие под сомнение суверенитет Греции, я бы хотел решительно и ясно выразить полную поддержку [Афинам]. И мы не допустим никакого нарушения порядка в Восточном Средиземноморье, а также в отношении Греции», – приводит ТАСС обращение Макрона к греческому премьеру.

Французский лидер напомнил, что почти год назад между Парижем и Афинами было заключено стратегическое соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое, по его словам, подтверждает приверженность сторон «принципам демократии, правам человека и морскому праву». «Поддерживая это партнерство, мы работаем на благо суверенитета Европы, а также ради безопасности, стабильности и процветания региона, где у нас имеются общие интересы», – заключил он.

Отдельно Макрон поблагодарил греческое руководство за поддержку, оказанную во время тушения природных пожаров, охвативших Францию этим летом. «Мы благодарны за этот жест, мы его не забудем», – подчеркнул он.

В прошлую субботу Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.

В прошлый четверг глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.

В прошлый вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.

В прошлый понедельник Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.