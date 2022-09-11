Греция объяснила инцидент со стрельбой в море

Военкор оценил военную обстановку и назвал цели ВСУ

Легендарный военкор Юрий Котенок в ходе 11-го «Стрима освобождения» Малькевич LIVE прокомментировал фейки и провокации украинской стороны, а также рассказал о сегодняшней военной обстановке и целях ВСУ.

«Самый главный нюанс, что Украина уже перешла на некие иные стандарты освещения боевых действий. Например, то, что происходит в Харьковской области, сейчас практически выпадает из какого-либо обсуждения. Сейчас информация дозировано подается. Что касается фейков, они на этом «собаку съели», причем не сами украинцы, а те, кто за ними стоит. Строители этих фейков одни и те же», – приводятся слова Котенка в Telegram-канале Media МалькевиZ.

«Что касается стелы Купянска [о группе ДРГ, прорвавшейся со стороны Шевченково, которые сделали фото на фоне стелы, после чего были уничтожены], здесь нужно иметь в виду, что все это связано с их тактикой. Киевский режим остро нуждается именно в таких тактических маленьких победах, чтобы подпитывать извращенный дух, который витает у них в воздухе», – обратил внимание военкор.

Котенок также рассказал военной обстановке и целях ВСУ. По его словам, цель украинских войск пробиться на восток и выйти на границу с Россией.

«Сейчас они действуют по западным лекалам. Они обходят оборонные пункты, потому что впереди идут как раз группы ДРГ; обозначают наши узлы обороны, точки сопротивления, потому что за ними идет второй эшелон, мотопехота. Остановить их может только наша армия, естественные преграды. Сейчас мы перебросили серьезные силы на Харьковский участок, очень активно работает авиация, артиллерия», – считает военкор.

Котенок также обратил внимание на появившихся так называемых экспертов, которые сеют панику среди людей. Военкор считает, что в информационной сфере необходимо проявлять «личную гигиену».

«Человек, который воспринимает информацию, всегда способен отделить зерна от плевел. Всегда надо отделять провокацию от тех данных, которые имеют подтверждение. Я призываю к тому, чтобы мы не верили всему, и сразу», – призвал Котенок.

«Это противостояние будет долгим, не закончится тактическими оперативными успехами. Донецкий формат нам продемонстрировал, что все договоренности с бесом оборачиваются нам не на пользу. Но есть хорошая новость – мы победим. У нас нет другого пути. Потому что нас тогда не будет, тогда ничто не имеет смысла. Зачем мне этот мир без России, без свободного голоса? Потому что я не хочу принимать некоторые вещи, которые сейчас захлестнули мою родную Украину», – заявил военкор.

Он также добавил, что все-таки нужно уповать на высшие силы, как это делали в России не раз. «Потому что есть те вещи, которые решаются по воле свыше. Наша задача – молиться и делать все, чтобы победа была за нами», – заявил Котенок.

Ранее российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, были перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может обернуться атака ВСУ в Харьковской области.