Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики

Приоритетами России должны быть развитие, реализация нацпроектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, чтобы можно было реализовать крупные технологические проекты и развивать инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфрастуктуры в российских регионах», – передает ТАСС слова президента.

Путин заявил, что считает приоритетом при подготовке бюджета сохранение макроэкономической стабильности, несмотря на споры о «подушке безопасности».

«Конечно же, наш приоритет – это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», – указал он.

Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах.