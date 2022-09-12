Путин назвал важное достижение правительства

Очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир Путин, призвав правительство держать этот вопрос на постоянном контроле.

«Я считаю очень важным, значимым достижением правительства – в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле», – передает РИА «Новости» слова Путина на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, сокращение ВВП замедлилось до 4,3%.

«В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности», – сказал Путин.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала.