Памфилова назвала «скучноватыми» выборы в России с точки зрения числа нарушений

Текущая избирательная кампания в России является «живой, конкурентной, но спокойной и скучноватой с точки зрения нарушений», заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Количество сообщений о нарушениях как от наблюдателей, так и поступающих по каналам ЦИК минимально и большинство из них не находит подтверждений, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Памфилова отметила, что из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. Такие сообщения поступили всего из 10 регионов, в то время как выборы проходят в 82 российских субъектах.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил благодарность Памфиловой за работу по противодействию нарушениям и за то, что «мусор не заметается под ковер». «Не надо ничего прятать, надо прямо и честно обсуждать те недостатки, которые есть в системе, и принимать решительные меры», – сказал он.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод назвал выборы «реально конкурентными» и отметил, что все негативные прогнозы скептиков оказались несостоятельны.

Говоря об институте общественного наблюдения, Брод отметил, что он доказывает свою эффективность на протяжении почти пяти лет. За ходом голосования ведется скрупулезный контроль. Общественные штабы и другие структуры, осуществляющие его, созданы во всех регионах. Работа наблюдателей позволяет получать «объективную и всеобъемлющую» картину происходящего на избирательных участках.

Он также подчеркнул, что общественные наблюдатели стремятся создать максимально доброжелательную среду на избирательных участках, пресекая провокационное и конфликтное поведение недобросовестных участников избирательного процесса. В этом контексте эксперт упомянул поведение кандидатов, наблюдателей и членов избирательных комиссий «одной из политических партий» в Краснодарском крае, Удмуртской Республике и Саратовской области.

Брод упомянул ложные сообщения о минировании участков в Ярославской области и Карелии. К счастью, по его словам, это не стало массовым явлением. При этом он отметил, что избирательные комиссии и правоохранительные органы были готовы к подобным инцидентам – и ход голосования не прерывался.

В числе нарушений, рассмотренных в ходе работы информационного центра ЦИК, упоминались: несколько случаев нарушения норм агитации; случай незаконной выдачи бюллетеней по муниципальным выборам избирателю, не имеющему права голосовать в данном округе; использование для хранения бюллетеней деревянной тумбочки вместо сейфа; помещение бюллетеней в сейф-пакет неустановленного образца и использование не опечатанных должным образом переносных ящиков для голосования.

Отдельное внимание было уделено инциденту в Геленджике, где член избирательной комиссии прятала бюллетени с отметками в пользу одной из политических партий, что зафиксировал наблюдатель одного из кандидатов. Региональная избирательная комиссия оперативно подключилась к разрешению инцидента – допустивший его член избиркома была временно отстранена от исполнения своих обязанностей, бюллетени изъяты, в настоящий момент идет разбирательство с участием правоохранительных органов.

В Тамбовской области произошел еще один инцидент с представителями КПРФ. На этот члены территориальных избирательных комиссий получили указание не поддерживать решение избиркома, а выступить с особым мнением.

Ранее независимые наблюдатели рассказали о попытках провокаций на избирательных участках.