Независимые наблюдатели рассказали о попытках провокаций на избирательных участках

В Удмуртии, Саратовской области и других регионах во второй день голосования прошел поток информационных вбросов и провокаций. Основные провокации поступали от партии КПРФ, говорится в докладе Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики Степан Чирков рассказал, что в ЦИК республики поступило обращение о том, чтобы разрешить наблюдателям от КПРФ размещать наклейки на сейф-пакетах. «В этом требовании было отказано, поскольку такие действия могут поставить под сомнение весь процесс работы комиссии», – приводятся его слова на сайте НОМ.

По словам Чиркова, жаловались и на то, что длина штор недостаточной для соблюдения тайны голосования длины – «член мобильной группы выехала на участок и лично удостоверилась в том, что никаких препятствий для свободного и тайного голосования в выборах, на участке нет». Несмотря на попытки провокаций, выборы в регионе прошли в нормальном ключе и фактов нарушений не выявлено, отметил Чирков.

Представитель Агентства политических и єкономических коммуникаций в Новгородской области Алексей Громский рассказал, что по итогам двух дней голосования жалоб на какие-либо нарушения, которые могли бы исказить ход и итоги голосования, ни в избирательную комиссию, ни в штаб общественного наблюдения, развернутый на площадке Общественной палаты Новгородской области, не поступало.

В Саратовской области мобильная группа Общественного штаба неоднократно выезжала на участки, где представители КПРФ пытались смоделировать скандальные ситуации и выбить из строя членов комиссий: требовали отдать журналы, которые фиксируют голосующих, а также показать избирательные бюллетени.

«Складывается впечатление, что «именно для последнего дня голосования коммунисты репетируют эти «скандализмы», демонстрируя откровенно хамское поведение. Но надо сказать, что это единичные случаи», – подчеркнул председатель Общественной палаты региона, доктор экономических наук Борис Шинчук.

В Калининградской области второй день голосования также не вызывает тревог. «Нарушений не отмечено ни в порядке голосования, ни в техническом оснащении, ни в размещении информационных материалов. На всех участках находятся наши наблюдатели и наблюдатели от некоторых партий», – отметил глава регионального Общественного штаба Игорь Селиванов.

Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.