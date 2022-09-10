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Блинкен и глава ЕК обсудили антироссийские меры и энергобезопасность
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону вопросы, касающиеся мер против России, поддержки Киева и обеспечения энергобезопасности ЕС, заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку Украины, подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координации по призыву России к ответу» в связи с проведением РФ специальной военной операции. Также Госсекретарь США и глава Еврокомиссии говорили о «важности обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», отмечается в документе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Киев, его поездка не анонсировалась.
Напомним, глава ЕК Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе.
Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
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Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Украинцы порезали ножом курсанта военно-морского училища в Севастополе
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В Севастополе трое мужчин напали на курсанта военно-морского училища им. Нахимова, пишут СМИ.
Пострадавший юноша, возвращаясь из ателье с подшитой формой для учебы, заметил, что его преследуют трое крепких мужчин, сообщает «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
По словам курсанта, преследователи разговаривали по-украински. Парень попытался убежать от них, но безуспешно. «Лиц я их не разглядел, зрение подводит. Когда они догнали меня со спины, то были уже в балаклавах, прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших», – рассказал пострадавший.
После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».
«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек. Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения.
В начале августа сообщалось, что мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
Запорожская область объяснила отказ Украины принимать электроэнергию с ЗАЭС
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Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную Киеву, остановлена Украиной в одностороннем порядке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Украине «намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть». Сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Как заявил Рогов, «с украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина». Он считает это «сознательной провокацией, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию».
Киев получает команды из Вашингтона, где выступают за остановку атомной станции, но украинской экономике остановка АЭС «крайне невыгодна», сказал Рогов. Он сообщил, что АЭС продолжает работу на максимально низких мощностях – работает «один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12–15% от своей проектной мощности».
Обсуждается вопрос о том, что делать дальше с атомной станцией. Рассматриваются варианты продолжения генерации и консервации путем холодной остановки, но «даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», сказал Рогов.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Блинкен и Столтенберг заявили о «критической фазе» ситуации на Украине
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Вероятно, боевые действия на Украине затянутся на месяцы, но сейчас наступила «критическая фаза», заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Блинкен заявил, что ситуация на Украине вступает в критический период, и призвал Запад сохранить поддержку Киева. По его словам, «Украина добивается реального, очевидного прогресса» в контрнаступлении. Однако, как заявил глава Госдепа, «это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени», поскольку на Украине «находится огромное количество российских войск», передает Associated Press.
Столтенберг также сказал, что российская спецоперация «вступает в критическую фазу». По его мнению, Украина добилась успеха, но Столтенберг предупредил, что в ближайшие месяцы единство поддерживающих Киев стран подвергнется испытанию «давлением на поставки энергоносителей и ростом стоимости жизни», вызванным, по его словам, СВО. Он призвал продолжить поставки помощи Украине.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Военкор описал ситуацию в Изюме Харьковской области
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Российский журналист Семен Пегов посетил Изюм Харьковской области и рассказал об обстановке в городе в связи с контрнаступлением украинских сил в регионе.
Как сообщается в Telegram-канале WarGonzo, «город полностью под контролем» союзных сил, причем «по ощущениям» в Изюме «спокойнее, чем в Красном Лимане». Однако «в окрестностях идут бои и в городе уже третьи сутки действует постоянный комендантский час».
Сообщается, что «неонацисты обстреляли Изюм кассетными боеприпасами», по городу «разбросаны» мины-лепестки, из-за которых и «действует режим комендантского часа». «Команда @wargonzo тоже подорвалась на «Лепестке». Благо обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»
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«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.
«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.
Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.
Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.
«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.
Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.
В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».
Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.
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Захарова едко пошутила над неожиданным визитом главы МИД Германии в Киев
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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев с необъявленным визитом.
«Глава МИД Германии приехала в Киев с необъявленным визитом. Заработала обновленная концепция ЕС по развитию туризма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Бербок посещает Киев второй раз после начала специальной военной операции России на Украине. В украинской столице она намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете по соображениям безопасности, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Министр приехала с небольшой делегацией специальным поездом из Польши, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто после начала СВО.
«Сегодня я прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать, что они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) могут и дальше на нас полагаться. Что мы продолжаем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, – поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», – заявила германский министр.
После прибытия в Киев глава внешнеполитического ведомства ФРГ назвала две наиболее важные с ее точки зрения темы: «помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями».
Первый раз Бербок побывала в Киеве 10 мая. Она стала первым членом федерального правительства Германии, прибывшим на Украину после начала СВО на Украине. Затем страну посетили канцлер Олаф Шольц, глава МВД Нэнси Фезер и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль.
Между тем читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Бербок из-за ее визита в Киев.
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Стремоусов появился в Снигиревке Николаевской области
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в форме бойца союзных сил провел репортаж с освобожденных территорий Николаевской области.
Видео с передовой появилось в его Telegram-канале в четверг вечером.
«Пока нацисты упорно «наступают», я упорно объезжаю освобожденные территории. И что-то не вижу «перемог», о которых на каждом шагу трубят лицедеи «95 квартала. Только Зеленский настолько вошёл в роль резидента Запада, что не может понять украинские традиции. А все, как всегда, очень просто: после каждой «перемоги» следует неминуемая «зрада». Но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…», – написал Стремоусов, находясь в освобожденном селе Снегиревка.
По его словам, в одном из многоэтажных домов, расположенных возле магазина, пострадавшего от удара, погибли дети. Он отметил, что ВСУ намеренно стреляют так, чтобы люди боялись.
«Украинские нацисты в верхушке Зеленского и прочих деятелей не заинтересованы в стабильности и возвращении к миру. За восемь лет разговоров мы получили тотальную войну и полный обман Зеленского, поэтому тысячи погибших сегодня именно на совести этих нацистов», – заявил он.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
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Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма
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Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении», – говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.
По словам Канашенкова, для этого в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск.
«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена».
До этого Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
Военкор показал работу воздушного моста с бронетехникой под Купянском
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Военкор Евгений Поддубный показал работу воздушного моста по доставке бронетехники под Купянском, отметив, что город по-прежнему находится под огнем противника.
«Купянск по-прежнему под огнем противника. Наши резервы прибывают к ЛБС. Сегодня целый день действует воздушный мост. «Коровы» (Ми-26 – прим. ВЗГЛЯД) таскают технику и личный состав. По земле движутся колонны. Противник должен быть разбит. Контроль над Купянском и Изюмом стабилен. Штурмовики на «Грачах» кошмарят врага», – написал он в своем Telegram-канале.
Поддубный отметил, что Ми-26 приземляются на точки высадки резервов ВС России. «Сейчас по воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области, в первую очередь у Купянска и Изюма. Главная задача российских военных сейчас – не допустить окружения нашей группировки в Изюме», – добавил он.
Военкор показал, как Ми-26 заходит на посадку и как машину сопровождает боевое охранение.
Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что российские военные удерживают Купянск, ВСУ бьют из HIMARS по мирному населению, жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику.
Позже стало известно, что гражданское население эвакуируется из Изюма и Купянска Харьковской области из-за артобстрелов ВСУ.
Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена»
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Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Курахово, Константиновке и Северске в ДНР, Днепре и Радушном в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. Также в районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. В районе населенного пункта Новоселовка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», – говорится в сообщении Минобороны.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
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США призвали не волноваться о том, куда поставляется продовольствие с Украины
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Зерновой рынок является глобальным, поэтому не так важно, куда именно идут поставки с Украины в рамках зерновой сделки, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
Как отметил О'Брайен, «одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам». По его словам, «это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия», передает ТАСС.
О'Брайен заявил, что «это глобальные рынки». По его версии, «вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения». В результате это «дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», сказал он.
Напомним, Россия указывала, что украинские злаки в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в ЕС. Кроме того, сообщалось, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Минобороны: Артиллеристы держат противника под постоянным прессингом
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Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) держат украинскую сторону под постоянным прессингом, выпуская до 50 снарядов в день, сообщили в Минобороны России.
«Артиллеристы Западного военного округа держат противника под постоянным прессингом», – сказали в военном ведомстве. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МО РФ.
Как уточнили в Минобороны России, артиллеристы только иногда стреляют ночью, поскольку в темноте противник проще определяет огневые позиции. Корректировка огня проходит с помощью беспилотников. «Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов», – добавили там.
Также в Минобороны России показали кадры, на которых гаубичная артиллерийская батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б» ведет огонь, уничтожая опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.