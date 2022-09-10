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В Британии назвали страну, способную обрушить еврозону
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Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
«Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.
Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
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Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.
«Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Немцев возмутил визит Бербок в Киев
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!» – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Еще одни предложил политику остаться на Украине.
«Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать», – заявил третий.
Один из пользователей отметил, что Бербок комфортнее в Киеве, чем с избирателями в Германии.
Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине.
Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
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«Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.
«Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.
Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.
«Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк.
По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.
«Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.
Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник.
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«И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.
В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.
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Байден с бумажки переписал соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Президент США Джо Байден во время посещения британского посольства оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Мы скорбим. Она была прекрасной женщиной. Мы рады, что имели честь быть знакомыми с ней», – написал Байден, используя шпаргалку. Его визит в посольство Великобритании транслировал телеканал C-SPAN.
Байден также сообщил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы.
Президент США уточнил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Стали известны подробности похорон Елизаветы II
В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.
Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».
Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.
Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.
Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Карл III официально провозглашен королем Британии
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Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.
Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.
Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.
Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.
В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Байден подтвердил приезд на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден заявил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, хотя ни с кем этот вопрос не обговаривал.
«Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время поездки в штат Огайо, передает ТАСС. «Я пока не знаю деталей, но я поеду», – приводит его слова пресс-пул Белого дома.
Байден также сообщил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил американский лидер.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Карлу III предрекли судьбу последнего короля Британии
Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королем Великобритании и Содружества, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия еще усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: «Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?» – приводит его слова РИА «Новости».
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе еще при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединенного Королевства.
Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать ее авторитет.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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СМИ: Карл III просил принца Гарри не брать Меган в Балморал
Король Британии Карл III просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщают СМИ.
«Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время», – сообщает газета Sun со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
Также Гарри было сказано, что что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники.
«Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей», – добавил собеседник газеты. По данным издания, Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Карл III провел первую аудиенцию с Лиз Трасс
Британский король Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром страны Лиз Трасс в Букингемском дворце, сообщили в канцелярии главы государства.
Незадолго до этого монарх прибыл в свою лондонскую резиденцию из Шотландии, передает ТАСС.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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В Японии признали победу России над западными санкциями
Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Путин поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
В ней российский лидер поздравил монарха со вступлением на престол, сообщает Telegram-канал пресс-службы Кремля.
В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.