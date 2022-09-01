Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе

Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.

По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.

Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.