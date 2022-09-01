Путин: От успеха каждого зависит успех страны в целом

Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой - аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.

Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть верьезная составляющая. ОН добавил, что, занимаясь спортом, человек становится энергичным и эффективным — это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.

Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.