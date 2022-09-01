Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане

Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.

Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.

Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.

Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.

Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.