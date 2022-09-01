В Запорожье заявили об отсутствии связи с задержанной колонной миссии МАГАТЭ

Украинские власти задержали часть колонны МАГАТЭ на КПП в серой зоне, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас связи нет (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси)... Они часть находятся на нейтральной территории, часть задержана блокпостом. Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим. Первые машины... проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Балицкого, Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС, поэтому сейчас он пытается ее задержать.

Глава администрации региона добавил, что миссия находится на нейтральной территории и частично задержана Украиной, «фактически украинский блокпост их не пропускает».

«Мы надеемся, что все-таки европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону, потому что мы ограничений никаких не ставим, у нас как проехали первые машины, так же точно мы пропустим и головную колонну вместе с их руководителем, предоставим безопасность, если необходимо, дадим автомобили бронированные», – отметил Балицкий.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.

При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.