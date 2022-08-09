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Силы самообороны впервые отработали на учениях угрозу существованию Японии
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Силы самообороны Японии впервые отработали на учениях сценарий, предполагающий потенциальную угрозу существованию страны, заявил министр обороны страны Нобуо Киси.
«С 29 июля по 3 августа Силы самообороны приняли участие в учениях, сценарий которых предполагал наличие угрозы существованию нашей страны», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи» слова министра. «Мы впервые приняли участие в учениях, предполагающих такой сценарий», – добавил он.
В международных морских учениях RIMPAC 2022 (Rim of the Pacific – «Тихоокеанское кольцо»), которые были организованы вблизи Гавайев, приняли участие японский вертолетоносец «Идзумо», проходящий переоборудование в небольшой авианосец, и эсминец «Таканами».
По легенде учений японские экипажи получили приказ о проведении оборонительных операций от правительства, которое признало ситуацию угрожающей существованию страны. После этого экипажи отработали коммуникацию с ВМС США.
Ранее корабль береговой охраны японского острова Мияко (префектура Окинава) в ходе проходивших там во вторник учений случайно дал очередь боевыми патронами в сторону берега. В результате случившегося никто не пострадал, однако несколько автомобилей береговой охраны, которые были припаркованы на берегу, получили повреждения.
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Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
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«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.
«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.
Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.
«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.
В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
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Блинкен сказал, где определится будущее мира
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Будущее мира во многом будет зависеть от будущего Африки, в связи с этим США уделяют большое внимание отношениям со странами континента, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Международному французскому радио (RFI).
«Я здесь (в ЮАР – прим. ВЗГЛЯД) не потому, что с кем-то имеется соперничество. Это не просто поездка или взаимодействие американской стороны с Африкой из-за какой-то другой страны. Но, напротив, это происходит потому, что будущее мира в очень большой степени будет определяться в Африке. До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», – приводит его слова ТАСС. Блинкен давал интервью на французском языке.
По словам госсекретаря, США стараются установить более крепкие партнерские отношения со странами Африки и вместе работать над преодолением вызовов, в том числе активнее бороться с климатическими изменениями и последствиями пандемии коронавируса.
«Таким образом, для нас это вовсе не вопрос о том, чтобы навязать выбор, но дать возможность выбора странам Африки, наша повестка очень позитивна для такого будущего. Здесь, в ЮАР, у меня была возможность немного поговорить о нашей стратегии для Африки, и я буду о ней рассказывать в ходе других поездок в будущем», – отметил дипломат.
Визит Блинкена в ЮАР начался в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направится в Демократическую Республику Конго, а затем в Руанду. Завершится африканское турне Блинкена 11 августа.
Как писала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон, который, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, оскорбил африканские страны. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.
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МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.
Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.
«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.
В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.
«Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.
Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Названы реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
В субботу в Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
Ранее эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не стала поворотным моментом во внешней политике США.
Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу.
Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».
Депутаты новой волны в социальных сетях напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
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ВС США столкнулись с нехваткой новобранцев
Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, ВС США сейчас не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих. Из всех видов американских вооруженных сил наибольший дефицит кадров наблюдается у Сухопутных войск: по состоянию на июнь с начала 2022 года в этот вид Вооруженных сил пришли служить 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана, передает ТАСС.
Основной причиной такого положения дел называется уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Лишь 23% граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии. С учетом поступивших в высшие учебные заведения это число снижается до 12%. Из пригодных к военной службе лиц всего 9% изъявляют желание строить военную карьеру – это самый низкий показатель с 2007 года, пишет автор публикации.
Чтобы восполнить этот пробел, ВС США предлагают вознаграждение размером 35 тыс. долларов новобранцам, готовым начать армейскую подготовку в течение 45 дней, а также предлагают выбрать место службы. Также были расширены возможности краткосрочного призыва – новобранцы могут отслужить два года вместо стандартных четырех лет.
Напомним, экс-президент США Барак Обама в конце декабря 2010 года отменил принцип Don't Ask Don't Tell («Не спрашивай, не говори»). Суть отмененного закона заключалась в том, что гомосексуалистам разрешено служить в Вооруженных силах США, но одновременно запрещено раскрывать свою сексуальную ориентацию, а военному командованию – задавать вопросы о ней.
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Стало известно о способности новых снарядов «Краснополь» выбирать цель
Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М2» получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль».
Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами «Краснополь-М2» из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита, передает РИА «Новости».
При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.
По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.
Ранее корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получил увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.
Напомним, в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.
На моряка японских ВМС напали на глазах замгоссекретаря США
Неизвестный на Соломоновых островах напал на моряка японских ВМС во время памятной церемонии, где присутствовала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
В понедельник утром на Соломоновых островах отмечали 80-летнюю годовщину битвы за Гуадалканал – крупнейший остров архипелага. Церемония была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре.
Нападение произошло после исполнения торжественной композиции на горне, вслед за которым должно было последовать возложение венков, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на новозеландское издание Stuff.
Сотрудник новозеландского СМИ, присутствовавший при инциденте, сообщает, что мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.
Нападавший был быстро нейтрализован стоявшими рядом военными и местными волонтерами. Раненому моряку оказали первую помощь. Представитель японской делегации заявил, что речь идет о небольшой ране в шею. По словам местных властей, нападавший использовал при атаке ножницы.
После десятиминутной паузы церемония продолжилась. После ее окончания секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за «неожиданное и разочаровывающее событие».
Местное издание Solomon Star сообщает, что нападавший арестован. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Напомним, в начале июля в Японии был убит бывший премьер Синдзо Абэ. Он умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии.
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Эксперты рассказали о политике НАТО после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки
Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не стала поворотным моментом во внешней политике США.
Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу. Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».
Сегодня уже очевидно, что бомбардировка преследовала две цели: сломить боевой дух Японии и продемонстрировать мощь Америки Советскому Союзу, так как администрация Трумэна, в отличие от рузвельтовской, сразу взяла в расчет будущую конфронтацию сверхдержав.
Через 16 часов после бомбардировки Хиросимы Трумэн выступил с заявлением, в котором пригрозил Японии, что если она не капитулирует, то ей следует ожидать «дождя разрушения с воздуха, подобного которому никогда не было на этой земле». 15 августа 1945 года император Хирохито объявил по радио японскому народу, что японское правительство приняло Потсдамскую декларацию, требующую безоговорочной капитуляции.
Президент Трумэн после войны и в дальнейшем твердо защищал свое решение: «Это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Но президент не может уклоняться от сложных проблем – он не может переложить ответственность. <…> Я решил, что бомба должна быть использована для того, чтобы быстро закончить войну и спасти бесчисленные жизни – как японские, так и американские».
Каждый год в Японии проходят траурные церемонии, куда съезжаются делегаты со всего мира, включая США. Однако ни одно американское правительство до сих пор не принесло извинений за эти бесчеловечные расправы над сотнями тысяч ни в чем не повинных людей. Сами японцы предпочитают не упоминать, что это именно Америка виновата в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В Стране восходящего солнца об этом просто не говорят, и все выглядит так, словно бомбы прилетели из ниоткуда.
Сегодня Япония важный союзник Штатов в дальневосточном регионе. Здесь дислоцировано около 50 тыс. американских военнослужащих, а также 5 тыс. гражданских лиц, работающих по линии министерства обороны США.
Дальнейшая история появления, развития и «почерка» НАТО, а также военных операций США в разных частях света стала печальным, но закономерным продолжением агрессивной внешней политики страны, получившей большое технологическое преимущество над другими странами. Также совершенно очевидно, что от применения в операциях ядерного оружия Америку и ее верных партнеров по альянсу сдерживал и сдерживает только ядерный паритет, прежде всего с Россией.
Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Минобороны показало боевую работу беспилотников «Орлан-10»
Минобороны показало боевую работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.
«Во время боевых задач расчеты БЛА «Орлан-10» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом» и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
«Работа беспилотников – это не только разведка. Это контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью. Работают «Орланы» круглые сутки. И их операторы тоже», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.
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Разработчик назвал сроки первого полета российского ударного дрона «Сириус»
Первый полет нового российского ударного дрона «Сириус» состоится в этом году, заявил гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы «Кронштадт» Олег Шилов.
Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». В январе 2022 года в «Кронштадте» анонсировали первый полет этого дрона на май.
Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.
На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ».
«Первый вылет «Сириуса» запланирован на этот год», – передает РИА «Новости» слова Шилова.
В августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году.
Напомним, в ноябре гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что компания начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус».
Депутаты новой волны напомнили о годовщине ядерных ударов США по Японии
В социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
6 августа исполняется 77 лет со дня американской атомной бомбардировки по Хиросиме.
Атомные бомбардировки США в 1945 году стали единственным случаем применения ядерного оружия в истории человечества. США до сих пор не признают вину за совершенное преступление. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. 6 августа стал Всемирным днем борьбы за запрещение использования любого ядерного оружия.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, США данными действиями желала продемонстрировать разрушительную мощь нового оружия и показать свое превосходство другим странам, в первую очередь СССР.
Парламентарий заверил, что наша страна призывает к деэскалации ядерной угрозы. Он напомнил об обращении президента России к участникам Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, где российский лидер отметил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Такие даты у мирового сообщества сегодня «не в чести». Чего уж там, сами японцы сделали все, чтобы забыть и стереть из народной памяти 6 и 9 августа 1945 года, когда американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.
Депутат отметил, что сегодня, когда лидеры Америки апеллируют к России и кричат о ядерной угрозе, у всех нормальных людей это вызывает брезгливое отторжение. «Именно Россия все годы говорит о сокращении ядерной угрозы. И да, именно наша страна, стала первой в мире, кто занялся разработкой «мирного атома» и продолжает эти разработки до сих пор, обращая ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям», – отметил Кастюкевич.
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко напомнила, что именно Россия стала первой страной, которая обратила ядерные технологии не на военные, а на бытовые, энергоресурсные цели – в этом наше большое отличие от некоторых других стран.
«Первоочередная задача России для своего существования – это создание комплексной системы обеспечения национальной безопасности, в том числе силами стратегического сдерживания», – считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин. Депутат отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы не пришлось использовать ядерное оружие, но в случае угрозы национальной безопасности, устранение которой невозможно без применения ядерного оружия, сомневаться в его использовании не следует.
Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
Разработчики увеличили защиту броневика «ВПК-Урал»
В России создана новая версия бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме «Армия-2022», сообщил источник.
Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.
«За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика «ВПК-Урал», одну из которых покажут на «Армии-2022». Речь идет о «ВПК-Урал» с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на «ураловской» раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности», – сообщил источник РИА «Новости».
Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.
Автомобиль «ВПК-Урал» имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную – до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий заявил, что новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал» впервые поставлен зарубежному заказчику.
Военные пяти стран прибыли на Балтфлот для участия в конкурсе «Морской десант-2022»
Военнослужащие Боливарианской Республики Венесуэла, Таджикистана и Южной Осетии прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант-2022», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2022» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка», сообщили в Минобороны России.
«Прибывших военнослужащих встретили хлебом-солью, разместили на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота, а также поставили на довольствие. Несколькими днями ранее в Калининградскую область прибыли команды Ирана и Гвинеи», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.
В ближайшее время представители администрации конкурса проведут инструктаж участников и руководителей команд, доведут план проведения и условия проведения конкурса.
Международный конкурс «Морской десант-2022» пройдет в Калининградской области с 13 по 27 августа в рамках Армейских международных игр. В нем примут участие команды России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.
Ранее в Калининградской области прошли учения Балтийского флота с расчетами «Искандеров».
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1»
Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, комментируя указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте «Сахалин-1».
«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. Но для нашей страны, которая на 90% зависит от ближневосточной нефти, «Сахалин-1» является важным источником поставок за пределами Ближнего Востока. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии», – сказал министр на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «(речь о том, что) компании «Сахалина-1» не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
Так, под запрет подпадают в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
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УВЗ анонсировал показ новых танков на форуме «Армия-2022»
«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новые разработки – танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72, сообщила пресс-служба предприятия.
«Уралвагонзавод» представит на международном военно-промышленном форуме «Армия-2022» свои перспективные бронемашины. Это танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ-72», – передает ТАСС сообщение УВЗ.
Еще одной разработкой УВЗ на форуме станет танк Т-90МС – модернизированная машина семейства Т-90. На танке полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионая установки и ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.
Кроме того, концерн представит боевую машину поддержки танков БМПТ-72. «В основе БМПТ-72 лежит идея переоборудования выводимых из эксплуатации танков Т-72 в новую, обладающую высокими техническими характеристиками боевую машину», – пояснили на «Уралвагонзаводе».
Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.