Адвокат обжаловал приговор в отношении директора парка «Тайган»

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 12:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин встретился с Кадыровым
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Адвокат обжаловал приговор в отношении директора парка «Тайган»
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Приговор в отношении директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова обжалован, апелляция подана в Верховной суд Крыма, сообщил его адвокат Арман Петросян.
«Апелляционная жалоба мной подана в Верховный суд Республики Крым», – передает РИА «Новости» слова Петросяна.
Сейчас Зубков находится в СИЗО после того, как Белогорский районный суд Крыма в конце июля вынес приговор по уголовному делу. Причиной стал инцидент с хищником в парке, когда животное откусило палец ребенку.
Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии и штрафу в размере 255 тыс. рублей. С подсудимого в пользу ребенка была взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тыс. рублей.
По данным следствия, в сентябре 2021 года на территории парка львов «Тайган» женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу. Было заведено уголовное дело в отношении директора парка.
Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро
Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.
Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.
Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ
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Украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм, заявили в Минобороны России.
«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
«Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», – указали в ведомстве.
Министерство отметило, что особо цинично нападение на ЗАЭС выглядит во время международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, проводимой под эгидой ООН.
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заключили в ведомстве.
Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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Кох перечислил ложь украинских властей о военных действиях
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«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата?» – написал в своем блоге бывший вице-премьер России Альфред Кох, говоря о многочисленных противоречащих друг другу заявлениях украинских властей.
«Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог», – написал он в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*).
Кох добавил, что украинцам так долго рассказывали, что «российская артиллерия осталась без снарядов», что «нам опять нужно привыкать» к фактам, что ВСУ находятся под постоянным огнем в Донбассе. «Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но [...] у него все еще есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку», – отметил бывший политик.
Кох призвал украинские власти «рассказать все как есть», «сказать правду своему народу». По его словам, ложь – религия рабов и хозяев, а правда – бог свободного человека.
«Зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? А почему ее не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?», – задается вопросами Кох.
«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата? Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством», – уточнил он.
По его мнению, теперь Запад помогает как может. «Миллиарды кэша почти каждый день сыпятся как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про «плохой» Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности», – резюмировал Кох.
В июле газета ВГЗЛЯД разбиралась, куда в ближайшие время может ударить российская армия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация.
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Эксперт: Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием
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С помощью обстрелов Запорожской АЭС украинские военные хотят посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Александр Боровой. Атака на крупнейшую в Европе АЭС произошла в пятницу, в результате были повреждены линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.
«Этот обстрел не нанес ущерб ядерному реактору, но причинил большой вред потребителям электроэнергии. Восстановление линии электропередач, которая идет от Запорожской АЭС – это довольно серьезная проблема. Но самое главное – это прецедент того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обстреливать атомные объекты», – считает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой.
Как пояснил ученый, сильно повредить реактор советской постройки даже артиллерийским обстрелом – невозможно, конструкция прочная и способна выдержать падение самолета, «но ВСУ могут применить более серьезные средства». «Бить по атомным объектам – это абсолютное преступление. Прежде всего пострадают обычные люди. Украина только старается навредить людям, которые остались с нашей стороны», – подчеркнул собеседник.
Боровой убежден, что обстрел Запорожской АЭС – это первая ласточка и дальше «эти сумасшедшие начнут обстреливать реакторы, потому что у ВСУ теперь есть американская техника», в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. «Повредить ядерный реактор очень трудно, все сделано для того, чтобы он устоял, но все равно подобные обстрелы – это опасно. К тому же такие обстрелы должны порождать панику среди населения, ведь всем не объяснишь, насколько реактор прочный. После аварии на Чернобыльской АЭС у людей очень нервное отношение ко всем атомным объектам на Украине. Это естественно, и такая нервозность сохраняется до сих пор», – подытожил Боровой.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу. В результате этого террористического акта, как сообщили власти Энергодара, вспыхнул пожар и были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что ВСУ преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. «Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», – сказал Рогов, который призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.
Это уже не первая попытка атаковать Запорожскую атомную станцию. В середине июля украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов, вооруженных боезарядами. Нападение не привело к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из дронов был сбит на подлете к станции.
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Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов, выступил с требованием глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.
«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул руководитель бюро, «активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах».
«Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права», – отметил глава французского бюро организации.
Напомним, Amnesty International ранее признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, это знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился данными доклада и заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую сам он называет «государством-террористом». Более того, Зеленский заявил, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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ВКС России уничтожили на юге Сирии подготовленных США боевиков
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Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в Минобороны.
«4 августа при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
«Действуя из пустыни, боевики «Лива Шухада Эль-Карьятейн» совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», – уточнили в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти.
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Ударом ВКС России в Запорожской области уничтожены две гаубицы М777 и до 150 военнослужащих ВСУ
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Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ.
Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР), пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах.
Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье ДНР, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное ДНР и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе.
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В России оценили решение США оставить авианосец у берегов Тайваня
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«Напряженность вокруг Тайваня, несмотря на отъезд Пелоси, все еще сохраняется. Но нахождение американского авианосца «Рональд Рейган» не связано напрямую с визитом спикера Палаты представителей США. Там и без этого хватало проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя решение Пентагона оставить авианосец в акватории Южно-Китайского моря.
«Авианосные группы постоянно курсируют у Тайваня. Для американского Тихоокеанского флота это нормальная история. Обычно один-два авианосца дежурят либо на Гавайях, либо в Сингапуре. То есть они всегда готовы в короткие сроки добраться до Тайваня. Так что я бы не стал это напрямую связывать с визитом Пелоси», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, сейчас авианосец может просто обеспечивать безопасность острова. «Пока Китай проводит военные учения, США будут на это реагировать. Поэтому там находится «Рональд Рейган». Его присутствие может оказывать своего рода психологическое давление на Пекин», – рассуждает он.
Эксперт также отметил сохраняющийся уровень напряженности в регионе даже после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань. «Она отправилась в Южную Корею, но там ее встретили довольно холодно. В Сеуле понимают, что сейчас Китай не несет угрозы, но ситуация может резко измениться, если испортить отношения с Пекином. Именно поэтому президент страны не стал встречаться со спикером Палаты представителей США, тем самым нивелировав значимость ее визита, а глава МИД Южной Кореи отправился с визитом в Камбоджу», – пояснил американист.
Отдельно собеседник обратил внимание на желание Пекина укрепить стратегическое сотрудничество с Москвой, о котором ранее объявил глава МИД Китая Ван И. «Это понравится далеко не всем в Юго-Восточной Азии. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают партнерские контакты с Россией, но соперничают с Китаем. Так что эти страны, скорее, встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.
«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином», – заключил Дудаков.
В понедельник Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна
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Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику.
«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – сообщается в Telegram-канале министерства.
Как заметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, чьи слова приведены в сообщении, ведомство видит серьезные риски в части мировой продовольственной безопасности в текущем сезоне. Так, министерство не исключает снижения предложения продовольственной пшеницы на мировых рынках.
«Ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», – подчеркнул он.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.
Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.
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Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию
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США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
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Украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – заявил Рогов, комментируя недавний обстрел ВСУ территории ЗАЭС, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно, они метили по линиям электропередач, чтобы нарушить охлаждение реакторов и «вызвать техногенную катастрофу».
Рогов призвал МАГАТЭ вмешаться в ситуацию и пресечь атаки Украины на ЗАЭС.
Ранее в Энергодаре, где находится станция, сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
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Глава администрации Херсонской области находится в коме
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, его обязанности временно исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев, сообщили в администрации области.
По информации самого Сальдо чуть ранее, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, однако врачи говорили о позитивной динамике. В данный момент Владимир Сальдо в медикаментозной коме, сообщается в Telegram-канале администрации.
«По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике», – написал он в своем Telegram-канале незадолго до того, как впал в кому.
Днем ранее Сальдо сообщил в Telegram, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». После завершения обследования министр настоял на немедленной госпитализации.
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