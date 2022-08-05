Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

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  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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    В Китае заявили о затягивании «петли на шее независимости Тайваня»

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    «Северный поток – 1»


    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

    диалог с Москвой


    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

    спецоперация на украине


    Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

    санкционные лазейки


    Российская нефтянка удивила не только Запад

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    в плену Запада


    Андрей Полонский: Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

    элитный магазин


    Игорь Мальцев: Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

    эффективное медиасознание


    Дмитрий Винник: Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

    на ваш взгляд


    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?

    Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

    5 августа 2022, 20:12

    Текст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.

    «Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.

    Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.

     

    Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.

    В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.

    Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.

    Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.


    Япония призвала свои компании остаться в проекте «Сахалин-2»
    		    5 августа 2022, 06:42
    Фото: Sakhalin Energy/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Токио считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне постановления о создании его нового оператора – ООО «Сахалинская энергия», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

    Он отметил, что провел встречу с главой Mitsui и «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия в проекте. По его словам, аналогичную просьбу он также адресовал руководству Mitsubishi, с которым также встретится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Министр отметил, что японская сторона пока не получала от России точного графика, касающегося процесса создания нового оператора «Сахалин-2». Кроме того, Хагиуда в очередной раз подчеркнул, что «Сахалин-2» является важным проектом для Японии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и стабильных поставок энергоресурсов.

    Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.

    Коментарии (19)
    Регулятор ФРГ оценил обеспечение газом Германии

    5 августа 2022, 15:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Наполненность немецких газовых хранилищ превысила 70%, что обеспечивает энергетическую безопасность страны, сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии).

    «Общий уровень заполнения газохранилищ в Германии составляет 70,39%», – цитирует сообщение немецкого регулятора ТАСС.

    Там отметили, что поставки газа в Германию сейчас находятся на стабильном уровне, энергетическая безопасность страны гарантирована.

    Вместе с тем агентство отметило, что ситуация остается напряженной, и «нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения».

    Регулятор добавил, что перевод газа через «Северный поток» составляет порядка 20% от максимальной мощности. Если поставки по этому газопроводу останутся на таком же уровне, то заполнить хранилища на 95% к 1 ноября без дополнительных мер вряд ли получится, говорится в публикации агентства.

    «Сокращение затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия», – подчеркнул регулятор.

    Оптовые цены очень сильно поднялись после сокращения поставок и остаются на таком уровне, частные потребители и предприятия приспосабливаются к этим ценам.

    Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.

    Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.

    Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.

    Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.

    При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.

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    Коментарии (11)
    В Болгарии рассказали о боязни платить за газ в рублях

    5 августа 2022, 04:07

    Текст: Антон Антонов

    Болгарии необходим газ из России, но платить за него в рублях она боится, сообщают болгарские СМИ.

    Как пишет в Dir.bg Виктор Стефанов, если «в каскаде операций» схемы оплаты в рублях «что-то пойдет не так», то «экспорт будет запрещен», передает РИА «Новости».

    По словам Стефанова, «рублевая схема – не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя». Указывается, что «речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», передает «ИноСМИ».

    Он указывает, что официальное объяснение ЦБ России «содержит важную оговорку: если конверсия не удалась из-за санкций, введенных недружественными странами, запрет на экспорт продолжает действовать».

    Также в статье говорится, что сейчас Газпромбанк и Московская биржа «вне санкционных списков», но «на самом деле такой риск есть всегда».

    В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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    Торговля Германии с Россией продолжила расти

    5 августа 2022, 03:07

    Текст: Антон Антонов

    Хотя Германия ввела эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, ее торговля с Россией продолжает расти, сообщили немецкие СМИ.

    Как пишет обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн со ссылкой на статью в Suddeutsche Zeitung, санкций должны были «подать сигнал» главе российского государства Владимиру Путину. По мнению Герсеманна, к таким «внушениям» Путин вряд ли прислушается, передает РИА «Новости».

    Торговля растет за счет возросших цен на газ. В июне Германия заплатила за газ из России 3,5 млрд евро, с мая рост составил 5%, если сравнивать с июнем 2021 года – 39%. По словам автора статьи, доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов, хотя импорт из России в физическом выражении сократился на 30%.

    Герсеманн заявил: «Все получилось против нашего расчета». По его словам, Россия «сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи», чтобы «потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию».

    С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. В июле Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Эксперты указывают, что несмотря на санкции, Россия с легкостью смогла перенаправить свою нефть с европейского на азиатские рынки.

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    В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
    		    5 августа 2022, 15:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.

     

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу

    5 августа 2022, 15:50

    Текст: Вера Басилая

    «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией

    5 августа 2022, 16:54

    Текст: Вера Басилая

    Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

    «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.

    Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Коментарии (0)
    Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом

    5 августа 2022, 13:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.

    «Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    «Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией», – добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.

    Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.

    «Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом.

    При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.

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    В Германии началось строительство трубопровода между СПГ-терминалом и газохранилищем

    4 августа 2022, 20:37

    Текст: Елизавета Булкина

    В немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) с газохранилищем, сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ в Twitter.

    «Строительство СПГ-терминала в Вильгельмсхафене продвигается вперед! Сегодня также было начато [строительство] газопровода к газохранилищу в Этцеле. Работа идет по плану», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Отмечается, что в конце года должен быть введен в эксплуатацию терминал по приему сжиженного природного газа.

    Напомним, власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.

    Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.

    Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.

    При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

    Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину. 

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    ЕС утвердил решение сократить потребление газа на 15%

    5 августа 2022, 17:36

    Текст: Вера Басилая

    Совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования.

    До этого официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.

    «Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Уточняется, что совет также «уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС».

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.

    Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.

    В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

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    Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»

    5 августа 2022, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

    «Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.

    21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».

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    Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции

    5 августа 2022, 15:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

    5 августа 2022, 14:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.

    Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией

    5 августа 2022, 16:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.

    «У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС

    5 августа 2022, 13:58

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.

    «Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.

    Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.

    «Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.

    Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.

    «Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.

    Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.

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