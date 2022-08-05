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5 августа, пятница | Последнее обновление — 20:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.
«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.
Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.
Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Япония призвала свои компании остаться в проекте «Сахалин-2»
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В Токио считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне постановления о создании его нового оператора – ООО «Сахалинская энергия», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Он отметил, что провел встречу с главой Mitsui и «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия в проекте. По его словам, аналогичную просьбу он также адресовал руководству Mitsubishi, с которым также встретится в ближайшее время, передает ТАСС.
Министр отметил, что японская сторона пока не получала от России точного графика, касающегося процесса создания нового оператора «Сахалин-2». Кроме того, Хагиуда в очередной раз подчеркнул, что «Сахалин-2» является важным проектом для Японии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и стабильных поставок энергоресурсов.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Регулятор ФРГ оценил обеспечение газом Германии
Наполненность немецких газовых хранилищ превысила 70%, что обеспечивает энергетическую безопасность страны, сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии).
«Общий уровень заполнения газохранилищ в Германии составляет 70,39%», – цитирует сообщение немецкого регулятора ТАСС.
Там отметили, что поставки газа в Германию сейчас находятся на стабильном уровне, энергетическая безопасность страны гарантирована.
Вместе с тем агентство отметило, что ситуация остается напряженной, и «нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения».
Регулятор добавил, что перевод газа через «Северный поток» составляет порядка 20% от максимальной мощности. Если поставки по этому газопроводу останутся на таком же уровне, то заполнить хранилища на 95% к 1 ноября без дополнительных мер вряд ли получится, говорится в публикации агентства.
«Сокращение затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия», – подчеркнул регулятор.
Оптовые цены очень сильно поднялись после сокращения поставок и остаются на таком уровне, частные потребители и предприятия приспосабливаются к этим ценам.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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В Болгарии рассказали о боязни платить за газ в рублях
Болгарии необходим газ из России, но платить за него в рублях она боится, сообщают болгарские СМИ.
Как пишет в Dir.bg Виктор Стефанов, если «в каскаде операций» схемы оплаты в рублях «что-то пойдет не так», то «экспорт будет запрещен», передает РИА «Новости».
По словам Стефанова, «рублевая схема – не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя». Указывается, что «речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», передает «ИноСМИ».
Он указывает, что официальное объяснение ЦБ России «содержит важную оговорку: если конверсия не удалась из-за санкций, введенных недружественными странами, запрет на экспорт продолжает действовать».
Также в статье говорится, что сейчас Газпромбанк и Московская биржа «вне санкционных списков», но «на самом деле такой риск есть всегда».
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Торговля Германии с Россией продолжила расти
Хотя Германия ввела эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, ее торговля с Россией продолжает расти, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн со ссылкой на статью в Suddeutsche Zeitung, санкций должны были «подать сигнал» главе российского государства Владимиру Путину. По мнению Герсеманна, к таким «внушениям» Путин вряд ли прислушается, передает РИА «Новости».
Торговля растет за счет возросших цен на газ. В июне Германия заплатила за газ из России 3,5 млрд евро, с мая рост составил 5%, если сравнивать с июнем 2021 года – 39%. По словам автора статьи, доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов, хотя импорт из России в физическом выражении сократился на 30%.
Герсеманн заявил: «Все получилось против нашего расчета». По его словам, Россия «сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи», чтобы «потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию».
С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. В июле Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Эксперты указывают, что несмотря на санкции, Россия с легкостью смогла перенаправить свою нефть с европейского на азиатские рынки.
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В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией
Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.
«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией», – добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
«Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом.
При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
В Германии началось строительство трубопровода между СПГ-терминалом и газохранилищем
В немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) с газохранилищем, сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ в Twitter.
«Строительство СПГ-терминала в Вильгельмсхафене продвигается вперед! Сегодня также было начато [строительство] газопровода к газохранилищу в Этцеле. Работа идет по плану», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что в конце года должен быть введен в эксплуатацию терминал по приему сжиженного природного газа.
Напомним, власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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ЕС утвердил решение сократить потребление газа на 15%
Совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования.
До этого официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой», – говорится в документе, передает ТАСС.
Уточняется, что совет также «уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»
Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.
21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
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Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции
Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.
Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией
Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.
«У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС
Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.
«Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.
Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.
«Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.
«Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.
Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
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