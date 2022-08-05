Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...

Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
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Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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  • Я сейчас на Украине
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    «Северный поток – 1»


    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

    диалог с Москвой


    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

    спецоперация на украине


    Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

    санкционные лазейки


    Российская нефтянка удивила не только Запад

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    главная жертва


    Олег Хавич: Поляки пожинают горькие плоды русофобии

    справедливое отношение


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    Геворг Мирзаян: Провокация Пелоси была только началом

    на ваш взгляд


    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?

    Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»

    5 августа 2022, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

    «Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.

    21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».


    Соловьев отреагировал на идею создания магазинов «Duty free» для зарубежных дипломатов
    		    4 августа 2022, 09:59
    Фото: Кавашкин Борис, Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова эксперта Алексея Баженова о том, что идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов не означает возврата к советским магазинам «Березка».

    «Конечно, означает. А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал он в своем Telegram-канале.

    С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас.

    «Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

    Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».

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    Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z

    5 августа 2022, 10:54

    Текст: Александра Юдина

    Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.

    «В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

    Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.

    До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.

    В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»

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    СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
    		    4 августа 2022, 08:18
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.

    «Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).

    Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора

    2 августа 2022, 19:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).

    Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.

    Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.

    Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).

    Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

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    Первый сухогруз с украинским зерном решено проверить утром

    3 августа 2022, 07:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Досмотр первого сухогруза с украинским зерном представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) проведут в 10.00 утра в среду, сообщил телеканал A Haber.

    Минобороны Турции не сообщало время начала проверки судна. Сейчас сухогруз находится у Босфора, а рядом с ним катер береговой охраны Турции, передает ТАСС.

    Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник.

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

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    В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
    		    5 августа 2022, 15:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.

     

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Путин подписан указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран

    5 августа 2022, 14:43

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

    Соответствующий указ опубликован под названием «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», пишет ТАСС.

    В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.

    Так, под запрет подпадают в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

    Ранее российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

    В марте правительство России озвучивало меры по поддержке населения, затрагивающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

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    Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу

    5 августа 2022, 15:50

    Текст: Вера Басилая

    «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией

    5 августа 2022, 16:54

    Текст: Вера Басилая

    Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

    «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.

    Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.

    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

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    Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции

    5 августа 2022, 15:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    СК сформировал следственное управление в Донецке

    5 августа 2022, 11:22

    Текст: Александра Юдина

    Следственное управление СК России сформировано в Донецке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    «В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов территориях», – сообщается на сайте ведомства.

    Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман сообщал, что референдум о вступлении в состав России в ДНР может пройти в сентябре.

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    Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

    5 августа 2022, 14:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.

    Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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    Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС

    5 августа 2022, 13:58

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.

    «Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.

    Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.

    «Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.

    Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.

    «Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.

    Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

    Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.

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    Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией

    5 августа 2022, 16:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.

    «У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

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    Путин указал на большой вклад России и Турции для урегулирования в Сирии

    5 августа 2022, 16:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва и Анкара приложили много усилий для стабилизации обстановки в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.

    «Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего, сирийский кризис. Здесь Турция и Россия внесли очень большой вклад в нормализацию обстановки. И эту тему мы тоже, конечно, не обойдем с вами», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

    Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

    Ранее в пятницу российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии.

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