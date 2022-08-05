Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 18:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование, удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»
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Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.
21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
Соловьев отреагировал на идею создания магазинов «Duty free» для зарубежных дипломатов
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Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова эксперта Алексея Баженова о том, что идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает. А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал он в своем Telegram-канале.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас.
«Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
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Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z
Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.
«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.
До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.
В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»
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СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
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Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.
«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).
Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора
Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).
Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.
Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.
Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).
Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Первый сухогруз с украинским зерном решено проверить утром
Досмотр первого сухогруза с украинским зерном представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) проведут в 10.00 утра в среду, сообщил телеканал A Haber.
Минобороны Турции не сообщало время начала проверки судна. Сейчас сухогруз находится у Босфора, а рядом с ним катер береговой охраны Турции, передает ТАСС.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин подписан указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
Соответствующий указ опубликован под названием «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», пишет ТАСС.
В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
Так, под запрет подпадают в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
Ранее российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
В марте правительство России озвучивало меры по поддержке населения, затрагивающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
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Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией
Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции
Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
СК сформировал следственное управление в Донецке
Следственное управление СК России сформировано в Донецке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов территориях», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман сообщал, что референдум о вступлении в состав России в ДНР может пройти в сентябре.
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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.
Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС
Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.
«Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.
Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.
«Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.
«Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.
Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
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Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией
Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.
«У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Путин указал на большой вклад России и Турции для урегулирования в Сирии
Москва и Анкара приложили много усилий для стабилизации обстановки в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего, сирийский кризис. Здесь Турция и Россия внесли очень большой вклад в нормализацию обстановки. И эту тему мы тоже, конечно, не обойдем с вами», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Ранее в пятницу российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии.
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