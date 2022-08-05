Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана закончились в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Завершились», – цитирует Пескова ТАСС.

Встреча началась в 15.21, она шла чуть более четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики — кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии. Пресс-конференции по итогам встречи не ожидается, это связано с графиками двух президентов.

В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.

Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.

Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.