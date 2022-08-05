Объявлено о назначениях победителей проекта «Ярославский резерв»

Михаил Евраев объявил о первых назначениях по итогам финала кадрового проекта «Ярославский резерв».

Глава региона отметил, что это только первая «волна» назначений, и работа с победителями и финалистами проекта будет продолжена, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Две недели назад мы узнали имена 54 победителей – лучших специалистов, которые готовы работать на благо нашего региона и его жителей. Сразу было понятно, что погружение в работу будет быстрым – мы были готовы назначать победителей и финалистов на должности практически сразу после финала. Так и получилось. И эти первые 16 назначений – только начало. Будет еще несколько «волн», и я не сомневаюсь, что мы найдем достойные места для всех перспективных участников проекта», – сказал Евраев.

По его словам, финалистам и победителям «Ярославского резерва» предлагалось несколько вариантов работы, и у них была возможность сделать выбор.

Один из победителей конкурса, Дмитрий Фомин утвержден директором департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Замдиректора ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» Полина Федорова назначается советником зампреда регионального правительства Ларисы Андреевой. Анастасия Комарова из Московской области – советником замгубернатора – руководителя представительства Ярославской области при правительстве России.

Победитель конкурса Елена Седова идет на повышение – с должности замначальника отдела организационного и кадрового обеспечения департамента информатизации и связи переходит на должность начальника отдела цифровой трансформации и проектной деятельности этого департамента.

Елена Новикова приступает к исполнению обязанностей первого замначальника управления – начальника отдела промышленности и предпринимательства управления экономического развития и инвестиций Рыбинска. Финалистка конкурса Полина Харитонова уже назначена на должность первого замдиректора департамента архитектуры и градостроительства того же города.