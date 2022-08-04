США перенесли испытания новой ракеты из-за напряженности с Китаем

|
4 августа, четверг | Последнее обновление — 21:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор: Брянский поселок обстрелян ракетами «Точка-У», есть пострадавшие
Разделы
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце.
Подробности...
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
Подробности...
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
США перенесли испытания новой ракеты из-за напряженности с Китаем
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенные Штаты решили перенести запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», – сказал собеседник Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
При этом он не уточнил, на какой срок отложено испытание.
По словам источника, испытание перенесли по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
|
|
«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
|
|
В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая
Власти Республики Корея и США обеспокоены угрозой, исходящей от ракетно-ядерной программы Китая, привержены денуклеаризации полуострова, заявил председатель южнокорейского парламента Ким Чжин Пхе по результатам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеуле.
«Стороны выражают обеспокоенность из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, договорились поддерживать усилия исполнительной власти, направленные на установление мира и достижение практической денуклеаризации через дипломатический диалог и международное сотрудничество на основе сил сдерживания Северной Кореи», – передает ТАСС его слова.
Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом»
|
|
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «тщательно подготовленным фарсом», заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
«Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром», – передает ТАСС слова дипломата в опубликованном заявлении МИД КНР.
Как указал Ван И, «план США по «сдерживанию Китая при помощи Тайваня» не сможет добиться успеха и ничуть не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной». «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации, а силы «независимости Тайваня» будут, несомненно, осуждены историей», – резюмировал он.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022»
Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022» стартовали на полигоне «Ховд» в западной части Монголии, сообщает Восточный военный округ.
Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались «Дархан» (в переводе с монгольского – «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени «Селенга» стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более одной тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.
«В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022». Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников», – передает РИА «Новости» сообщение ВВО.
После торжественной части штабы руководства приступили к планированию совместных действий войск. В преддверии учений мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд». В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС России.
Отмечается, что на «Селенга-2022» будет отработана подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.
Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что география совместных учений российских военных с военными других стран расширяется, включая Юго-Восточную Азию и Северную Африку.
Пескова спросили о словах Арестовича о необходимости «встряски для мира»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
«Я не могу ничего сказать [по этом поводу], поскольку не знаю доподлинных заявлений Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно. Не берусь чего-то говорить на эту тему», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
Беспокойная обстановка вызвана недавним визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Китае заявили, что ее поездка на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Тем временем Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М»
Минобороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск ВВО в зоне проведения специальной военной операции.
«ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
Пекин: Планы США по сдерживанию Китая провалятся
Планы США по сдерживанию Китая при помощи Тайваня провалятся и не изменят тенденции неизбежного возвращения острова «на родину», заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
«Планы США по использованию Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчаются успехом и не изменят историческую тенденцию неизбежного возвращения Тайваня на родину», – передает РИА «Новости» слова министра.
Ван И добавил, что провокации США лишь вдохновят 1,4 млрд китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.
Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил действия Китая после визита Пелоси на Тайвань
Китай сумел сдержаться перед провокацией США на Тайване, устроенной при помощи 82-летней спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, заявил аспирант факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев.
«Нэнси Пелоси все же посетила Тайвань. Повестка визита спикера Палаты представителей Конгресса США была довольно формальной – встреча с главой администрации парламента острова. Обошлось без громких заявлений Пелоси, что нельзя сказать о риторике представителей Китая: они предупредили США об «очень серьезных последствиях» визита», – приводятся слова Есиева в Telegram-канале «Росмолодежь».
Он отметил, что за полетом самолета в прямом эфире следили почти 3 млн человек, их волновало, начнется ли Третья мировая война из-за визита американского политика.
«Самолет Пелоси ВВС НОАК не сбили, как и не атаковали сам остров китайские ракеты. Китай практически не отреагировал на визит, хотя предупреждения с его стороны по своей риторике были на предельном уровне напряженности. Многие эксперты негативно отреагировали на действия КНР, уличив страну в нетвердости своей позиции. На самом деле Китай не поддался на очевидную провокацию», – указал эксперт.
Он пояснил, что США выступили провокатором, никак иначе нельзя оценить «откровенно конфликтогенные действия» представителя американского истеблишмента. Есиев напомнил, что такого же мнения придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД охарактеризовал политику США фразой «что хочу, то и ворочу» и провел параллель с действиями США на Украине.
«Вспоминая украинский вопрос, скажем, что именно американская администрация за несколько месяцев до начала специальной военной операции сообщала о том, что Россия начнет боевые действия со дня на день. Выглядело это как очевидная провокация с целью перевести конфликт в военную плоскость», – отметил эксперт.
Также он упомянул конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. 28 июля президент и премьер-министр Косово посетили США и встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив после встречи о поддержке американцами позиции по независимости Косово. Спустя три дня после встречи конфликт почти чуть было не перерос в боевые действия.
«Череда подобных событий и, очевидно, провокационной политики США свидетельствуют о стремлении США создать несколько «горячих» точек на карте нашей планеты, чем вызвать начало мирового кризиса. Но зачем? Ответ, как обычно, в деньгах. Посмотрев на данные экспорта американского оружия с 2000 года, можно заметить, что с 2017 года тенденция роста объема экспорта и, соответственно, прибыли сменилась трендом на падение этих показателей», – указал Есиев.
Ситуацию усугубила пандемия и сокращение бюджетов стран-импортеров американского вооружения. В таком случае военные конфликты могут заставить рынок вновь покупать американское вооружение с большей интенсивностью. «Да такой [войны], чтобы все боялись и вооружались. Но далекой, чтобы самим было нестрашно. Где-нибудь, например, в Европе, Азии или Африке», – заключил эксперт.
УВЗ отправил в войска танки и детские письма
«Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Уралвагонзавод» отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В адрес министерства обороны России отгружены танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. По доброй традиции в спецтехнику вложили рисунки маленьких тагильчан», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
На фотографиях, распространенных пресс-службой, запечатлены готовые к отгрузке танки и БРЭМ вместе с патриотическими рисунками и словами поддержки от детей.
Т-90М является самой совершенной версией российского основного боевого танка Т-90. Новый танк по техническим возможностям и боевой мощи соответствует требованиям, предъявляемым к современным танкам. «Прорыв» обладает всеракурсной защитой, надежной трансмиссией, мощным двигателем, высокоавтоматизированным боевым модулем с мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М также создана на базе Т-90 и обладает высокой степенью унификации. Машина оснащена 1000-сильным двигателем, как у Т-90М, который позволяет развивать скорость до 60 км в час. Машина оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, сварочным и другим оборудованием. Это позволяет ремонтировать и эвакуировать любую поврежденную технику весом до 52 тонн, а также проводить восстановление поврежденной инфраструктуры.
Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ.
Токио выразил протест Китаю после падения ракет в японской экономической зоне
Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных Китаем ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Kyodo News.
В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений скоро начнет применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками для поражения условных целей в акваториях вокруг Тайваня, сообщила газета «Хуаньцю шибао».
«Насколько нам известно, НОАК в ближайшее время проведет стрельбы из дальнобойной артиллерии и запуски ракет с обычной боевой частью в районах вокруг Тайваня», – передает ТАСС текст сообщения издания.
В заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК говорится, что части сухопутных войск НОАК провели в четверг боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
В заявлении отмечается, что стрельбы начались в 13.00 по пекинскому времени (08.00 мск). «Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», – указывается в документе.
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали.
Белорусские военные решили принять участие в учениях «Восток-2022» в России
Белорусский воинский контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования», – передает ТАСС сообщение военного ведомства Белорусии.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
Китай назвал учения возле Тайваня предупреждением
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
«Все предпринимаемые нами действия и действия, которые еще только будут реализованы, являются своевременной реакцией и ответными шагами. Они продуманы, серьезным образом взвешены, направлены на защиту нашего суверенитета и безопасности, соответствуют внутреннему и международному законодательству», – передает ТАСС слова дипломата.
«Они служат предостережением провокаторам, а также направлены на защиту стабильности и мира в Тайваньском проливе», – добавила она.
Тем временем в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И сообщается, что НОАК совершила пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня в рамках масштабных учений вокруг острова.
«4 августа во второй половине дня ракетные войска Восточной зоны боевого командования НОАК совершили пуски ракет с неядерной боевой частью по многим районам в акватории к востоку от Тайваня», – сказано в заявлении. Как отмечается, все ракеты с точностью поразили условные цели в заданных районах учений.
В нем указывается, что все задачи в ходе учебной миссии с боевыми стрельбами полностью выполнены, контроль в соответствующих районах морской акватории и воздушного пространства снят.
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|