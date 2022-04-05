В США объявили о «тайном» испытании американской гиперзвуковой ракеты

СМИ: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру, пишет аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.

По его мнению, ситуация, когда помощники главы Белого дома и члены кабинета изо всех сил пытаются заверить журналистов, что «президент Соединенных Штатов не имел в виду то, что только что сказал президент Соединенных Штатов», выглядит особенно показательной на фоне традиций американской политики, сообщает РИА «Новости».

«В самом деле, когда Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией, какова желаемая и предопределенная судьба лидеров, против которых мы выступаем, как не их насильственное изгнание? В 2014 году США помогли финансировать революцию на майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из Госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев», – напомнил Бьюкенен.

Он также высказался о непозволительности риторики Байдена в такой напряженной обстановке: подобными заявлениями американский президент только разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, когда связи с Францией, Турцией и Израилем еще остаются активными.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.

Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.

В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.

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