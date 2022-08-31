Миллер объяснил причины работы «Северного потока» на пятую часть мощности

Японская Mitsui объявила о сохранении доли в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsui официально уведомила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», говорится в сообщении японской компании.

Согласно сообщению компании, соответствующий запрос был направлен японской стороной 25 августа и одобрен российской стороной 30 августа. В то же время в сообщении Mitsui не указывается размер доли, которую японская сторона получит при новом операторе проекта. Подчеркивается, что японская сторона продолжит диалог с РФ по вопросам, связанным с проектом «Сахалин-2», передает ТАСС.

В японской корпорации также подчеркнули, что на этом фоне никаких изменений в прогнозе по прибыли на 2022 финансовый год (завершается 31 марта 2023 года) нет. Между тем в сообщении Mitsui также говорится, что в соответствии с исполнением санкций, введенных международным сообществом (против России), корпорация продолжит обсуждать свои дальнейшие действия со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и бизнес-партнеров. «И мы будем действовать надлежащим образом, исходя из позиции поддержания стабильных поставок [СПГ]», – добавили в компании.

Во вторник правительство РФ разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2» зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui. Доля в «Сахалинской энергии» будет передана компании MIT SEL Investment, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Накануне японские компании Tokyo Gas и Kyushu Electric Power заключили контракт с новым оператором российского проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо ООО «Сахалинская энергия», а имущество компании становится собственностью России.

Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Как сообщали японские СМИ, Mitsubishi и Mitsui продолжат участие. В свою очередь Shell заявила, что откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены. Еще в феврале компания объявляла, что выйдет из совместных с Газпромом и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2».

По данным СМИ, «Сахалинская энергия» работает над перезаключением долгосрочных контрактов с покупателями своего СПГ. Соглашения перезаключаются на прежних условиях, но в новых документах есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, «Газпромбанк».

Помимо JERA, Tokyo Gas и Kyushu Electric Power, у «Сахалина-2» есть и другие долгосрочные контракты, в частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой Газпрома Gazprom Global LNG (попала под контрсанкции РФ).