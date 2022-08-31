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31 августа, среда | Последнее обновление — 19:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы дата и место похорон Горбачева
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Миллер объяснил причины работы «Северного потока» на пятую часть мощности
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Санкции, введенные против России, мешают нарастить мощность «Северного потока», западные страны устроили себе «санкционную запутанность», сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в эфире «России 1».
«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому – антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Также в среду Миллер заявил, что Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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Цены на газ в Европе упали ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум – 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2815,9 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.
«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «в дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».
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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Что касается вопроса о визах – на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», – передает РИА «Новости» его слова.
Сийярто добавил, что ЕС принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, за что проголосовали большинство государств объединения.
«Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», – подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее в Кремле пообещали, что для европейцев могут возникнуть трудности с визами в России, если ЕС примет аналогичное решение для россиян.
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией. Дания также выступает в поддержку идеи ограничить выдачу шенгенских виз российским туристам.
До этого правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Венгрия договорилась с Газпромом о поставке дополнительных объемов газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с Газпромом, согласно которому с 1 сентября страна будет получать дополнительно 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
«В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 млн кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 млн кубометров», – передает РИА «Новости» слова венгерского политика.
Он добавил, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа». Сейчас контрактный объем соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС.
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Глава Газпрома спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 4 тыс. долларов
Цена газа в Европе в пике осенне-зимнего максимума может превышать 4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
«И что мы сегодня с вами видим? Мы с вами видим в буквальном смысле слова «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Мы с вами в Газпроме сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», – передает ТАСС его слова.
Миллер заметил, что в последние дни включился и азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком.
По словам главы российского газового холдинга, изменение всей мировой энергетической системы связано с фундаментально ошибочными решениями зарубежных, западных регуляторов и с санкционной политикой.
Так, в первую очередь он связал это с попытками отказываться от традиционной энергетики, отказываться от системы долгосрочных контрактов на поставки газа на рынки. «И как итог – это удар по надежности и стабильности поставок газа. Обращаю ваше внимание, что все эти ошибочные решения принимались под колоссальным давлением сторонников так называемой ускоренной декарбонизации, – подчеркнул Миллер.
Кроме того, по мнению главы Газпрома, экологическая повестка ЕС на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину.
«Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно – ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», – заключил Миллер.
В среду глава корпорации сообщил, что результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными.
Напомним, рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Европа заполнила газовые хранилища на целевые 80%
Европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 29 августа 2022 года, выросли до 80,17% – это уже на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 86,1 млрд куб. м газа. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября – чуть более 83 млрд куб. м (77,28%), передает ТАСС.
В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). В числе лидеров по уровню запасов также Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии – на 81,93%, Испании – на 84,37%, Нидерландов – на 77,03%, Чехии – на 82,03%, Бельгии – на 88,47%, Словакии – на 79,38%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ – Латвия (54,97%), Болгария (60,91%), Венгрия (63,19%), Австрия (66,06%) и Румыния (72,69%).
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Города Нидерландов призвали власти отсрочить санкции ЕС против России
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Несколько городских советов в Нидерландах попросили правительство страны временно освободить их от санкций Евросоюза против России из-за трудностей с поиском альтернатив российским энергоносителям, сообщает портал Euractriv.
Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября, передает РИА «Новости».
«Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми (городских) советов об исключениях (из санкций)», – говорится в сообщении портала, который ссылается на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.
По его словам, власти, вероятнее всего, предоставят исключения, если ни одна компания не подаст заявку на участие в тендере или если совет сможет привести доказательства того, что они не могут финансово обеспечить исполнение контракта.
Правительство Нидерландов все же хочет, чтобы города нашли альтернативы поставщикам из России, отмечает портал.
Ранее источник в Еврокомиссии сообщил, что власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у Газпрома, попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Siemens Energy заявила о неучастии в техработах на «Северном потоке»
Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе «Северный поток», которые анонсировал Газпром с 31 августа.
«Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время Газпромом на газопроводе «Северный поток». Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», – передает РИА «Новости» слова представителя компании со ссылкой на Reuters.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины «Северного потока»
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Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Он отметил, что Запад попал в свою же «санкционную ловушку».
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
Японская Mitsui объявила о сохранении доли в проекте «Сахалин-2»
Японская корпорация Mitsui официально уведомила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», говорится в сообщении японской компании.
Согласно сообщению компании, соответствующий запрос был направлен японской стороной 25 августа и одобрен российской стороной 30 августа. В то же время в сообщении Mitsui не указывается размер доли, которую японская сторона получит при новом операторе проекта. Подчеркивается, что японская сторона продолжит диалог с РФ по вопросам, связанным с проектом «Сахалин-2», передает ТАСС.
В японской корпорации также подчеркнули, что на этом фоне никаких изменений в прогнозе по прибыли на 2022 финансовый год (завершается 31 марта 2023 года) нет. Между тем в сообщении Mitsui также говорится, что в соответствии с исполнением санкций, введенных международным сообществом (против России), корпорация продолжит обсуждать свои дальнейшие действия со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и бизнес-партнеров. «И мы будем действовать надлежащим образом, исходя из позиции поддержания стабильных поставок [СПГ]», – добавили в компании.
Во вторник правительство РФ разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2» зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui. Доля в «Сахалинской энергии» будет передана компании MIT SEL Investment, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.
Накануне японские компании Tokyo Gas и Kyushu Electric Power заключили контракт с новым оператором российского проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним, оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо ООО «Сахалинская энергия», а имущество компании становится собственностью России.
Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Как сообщали японские СМИ, Mitsubishi и Mitsui продолжат участие. В свою очередь Shell заявила, что откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены. Еще в феврале компания объявляла, что выйдет из совместных с Газпромом и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2».
По данным СМИ, «Сахалинская энергия» работает над перезаключением долгосрочных контрактов с покупателями своего СПГ. Соглашения перезаключаются на прежних условиях, но в новых документах есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, «Газпромбанк».
Помимо JERA, Tokyo Gas и Kyushu Electric Power, у «Сахалина-2» есть и другие долгосрочные контракты, в частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой Газпрома Gazprom Global LNG (попала под контрсанкции РФ).
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