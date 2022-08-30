Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам

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30 августа, вторник | Последнее обновление — 09:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС и Энергодара
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И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так.
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Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева.
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Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам
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Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, передает агентство DPA со ссылкой на документ с изложением позиции двух стран, направленный другим членам Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД стран сообщества в Праге.
«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», – передает ТАСС текст документа.
При этом указывается, что заявления граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.
В то же время не следует недооценивать влияние непосредственного «опыта жизни в демократиях». В особенности это относится к будущим поколениям. «Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством России», – подчеркивается в документе.
По этой причине, как констатируется в тексте, необходимо поддерживать правовую базу, которая, в частности, позволяла бы студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам въезжать в Евросоюз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование. Следует предостеречь о далеко идущих ограничениях визовой политики, сказано в документе.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих в Алжире
Толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Алжир, сообщил телеканал BFM.
Инцидент произошел во время поездки Макрона в город Оран в Алжире. Президент посетил часовню Санта-Крус, после отправился выпить чаю в бутик Disco Maghreb, а далее решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с местным населением, передает ТАСС.
Группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского президента, выкрикивать лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Макрон оставил эти выкрики без внимания и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что внешнеполитическое ведомство призвало Францию признать последствия своего колониального прошлого и не стараться уйти от исторических реалий.
Политолог Сергей Федоров объяснил причины скандала между Францией и Алжиром.
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Оззи Осборн разочаровался в США
Британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил, что хотел бы покинуть США в связи с ростом преступности, добавив, что не желает «умереть в Америке».
Осборн сказал, что «сыт по горло ежедневными убийствами людей» в США. По его словам, «одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы». «Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Observer.
Его жена Шэрон также заявила, что США кардинально изменились, в государстве больше нет ничего «объединяющего». Она сказала, что США – «это уже ненормальное место для жизни».
Напомним, по данным анализа тенденций преступности, подготовленным американским Советом по уголовному правосудию (Council on Criminal Justice, CCJ), в 2021 году число убийств в крупных американских городах увеличилось на 5% по сравнению с 2020 годом, а в сравнении c 2019 годом выросло сразу на 44%.
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Задержанного за убийство мужа немецкого консула освободили в Бразилии
Немецкого консула Уве Герберта Хана, ранее задержанного в Рио-де-Жанейро по подозрению в убийстве мужа, суд в Бразилии освободил, сообщило Reuters.
«Его освобождение, подтвержденное управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.
Ранее немецкого консула Уве Герберта Хана задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа. Он сообщил властям, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы
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Первые торговые центры Германии начали отключать некоторые эскалаторы в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщили СМИ.
Работу эскалаторов начали ограничивать в торговых сетях Saturn («Затурн») и Karstadt («Карштадт»), передает ТАСС со ссылкой на Bild. При этом немецкий таблоид не приводит никакой статистики.
«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах. Делаем это по возможности, чтобы не обременять клиентов», – заявил глава торговой группы Galeria-Kaufhof («Галерия-Кауфхоф») Мигель Мюлленбах.
24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22.00 до 06.00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Захарова спросила, можно ли Байдену считать фашистами евреев-республиканцев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что идеология республиканцев в США является фашистской.
Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев, передает РИА «Новости».
«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», – заявила Захарова в Telegram, подчеркнув, что «в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Как указала Захарова, Жан-Пьер «вслух сказала то, о чем многие только догадывались – в США бушует фашизм».
Официальный представитель МИДа поинтересовалась: «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» «Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» – заявила она.
Напомним, Байден счел идеологию части Республиканской партии США полуфашистской: «Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе» нынешней позиции республиканцев. «Скажу кое-что: это как полуфашизм», – сказал он.
МИД России обращал внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Израиля. Глава ведомства Сергей Лавров, рассказывая о нацификации Украины, отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
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Экс-посол Украины в Германии разозлил немцев
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал приглашать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией.
«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», – цитирует его РИА «Новости».
Пользователи из Германии развернули бурную дискуссию под постом дипломата.
«С самого начала конфликта Андрей Мельник дает указания немецким политикам, как если бы он был федеральным канцлером. Теперь он объявляет политиков, которые не танцуют под его воинственную дудку, нежелательными людьми», – отметил Züheyr Sertkol.
«Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и ее политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира», – написал Ronald Unger.
«Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <…> Германия просто врезается в стену со скоростью света», – возмутился один из комментаторов.
«Господин Мельник, я не вижу, чтобы вы искали дипломатическое решение! Что меня больше всего пугает в вашей стране, так это ужасающий уровень коррупции», – поделился мыслями D.P.
«Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще», – сыронизировал Frank Friebe.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.
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В Бундестаге призвали объявить посла Украины персоной нон грата
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Андрея Мельника, который до 14 октября продолжает занимать пост посла Украины в Германии, следует объявить персоной нон грата, заявил депутат Бундестага Йенс Леман (Христианско-демократический союз).
Леман считает, что «Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию». Депутату «надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков». Как заявил Леман, «бочка переполнилась», передает ТАСС.
Он полагает, что «Германия очень много делает для Украины, будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь». Леман считает, что это должен признать и Мельник, а не обижаться на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал остановить боевые действия на Украине.
Леман рассказал, что Мельник «приглашал» Кречмера на Украину, но «отозвал приглашение» через соцсети «после выступления политика» на телевидении. По мнению Лемана, «дипломату не подобает вести себя таким образом».
В ответ Мельник заявил Bild, что требование Лемана – «беспрецедентный бардак». Он спросил, «какое пиво надо пить, чтобы возмущаться <...>, что бочка переполнилась». Мельник сказал, что ждет реакции председателя ХДС Фридриха Мерца.
Напомним, Мельник передумал приглашать Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией. Скандально известный украинский посол сообщал, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября. Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий на Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».
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В Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации дочки Газпрома
Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки Газпрома– компании SEFE (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает газета Welt am Sonntag.
По ее данным, холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка Газпрома находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии, передает ТАСС.
«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», – заявила представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
Газета отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение не национализировать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия»), чтобы избежать возможной эскалации конфликта с Россией.
Власти Германии решили переименовать компанию в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
Лавров: Запад подменил односторонними санкциями дипломатию
Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Он (Запад) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, сообщает РИА «Новости».
Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является «прямым «камнем в огород» Запада».
Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.
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Макрон созвал Совет нацбезопасности Франции из-за ситуации в энергетике
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 2 сентября внеочередное заседание Совета обороны и национальной безопасности на фоне напряженной ситуации в сфере энергетики, сообщает радио Franceinfo со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По его данным, среди участников совещания будут премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр и министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС.
Главной темой станут поставки газа и электричества предстоящей зимой.
В субботу стало известно, что власти Франции примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.
Ранее обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Германии сообщили о нехватке свободного оружия для помощи Украине
Германия собирается помогать Украине так долго, как потребуется, но пока не может поставлять, все, что хотят в Киеве, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.
«Разумеется, мне хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее, но, к сожалению, приходится исходить из того, что следующим летом Украине все же понадобится новое тяжелое вооружение. Мы поддерживаем Украину финансово и военными средствами – до тех пор, пока это будет необходимо», – приводит ее слова ТАСС.
«Я понимаю, что украинцы хотят более быстрых и более крупных поставок. Но в наших запасах нет в массовом количестве готовых к доставке функционирующих, современных систем, которые нужны в данный момент. Также мы пообещали нашим партнерам в Прибалтике, что будем защищать каждый уголок территории НАТО», – добавила Бербок.
В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
Россияне оказались под угрозой лишения недвижимости в Эстонии
Почти 4,5 тыс. граждан России могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в республику и банковских санкций Евросоюза (ЕС), сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на вице-канцлера МВД республики Вейко Коммусаара.
«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества», – приводит его слова ТАСС.
По данным МВД республики, которые приводит портал, почти 4,5 тыс. россиян – владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они «могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», уточняет ERR.
Власти Эстонии не считают, что им «следует делать какие-либо смягчающие шаги» в отношении собственников из России, добавил вице-канцлер МВД республики.
Кроме того, по словам Коммусаара, республике необходимо «ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз», поскольку это якобы «представляет непосредственную угрозу безопасности» республики. В министерстве уверены, что следует изменить законодательную базу государства таким образом, чтобы граждане третьих стран не могли «владеть землей и недвижимым имуществом в приграничных районах», а также вблизи «объектов критически важной инфраструктуры». Представитель МВД Эстонии также уточнил, что его ведомство уже «разрабатывает соответствующий законопроект», который будет представлен «в ближайшие месяцы».
Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан России с выданными республикой шенгенскими визами за рядом исключений. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подобные «русофобские идеи» проявлением «нацистской политики».
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Кроме того, Эстония активно продвигает в Евросоюзе восьмой пакет санкций против России, а также призывает к увеличению поставок оружия на Украину.
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