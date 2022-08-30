Москва ответила на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями

Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили в МИД.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – заявили РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное – самостоятельную линию», – отметили в МИД.

Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».

«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», – заключили в МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич с иронией прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС. Он заявлял также, что Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае.