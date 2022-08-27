Вучич рассказал, что стало бы с Сербией в случае отсутствия запасов газа

Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам - то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».

Глава страны напомнил, что сейчас около 63% своих потребностей – 2 млрд кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 млн евро. Остальные 1,2 млрд Сербия покупает на рынке.

Вучич ранее сообщал, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – 262 млн кубических метров газа.

Ранее глава Сербии заявлял, что с ноября 2022 года страна не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.