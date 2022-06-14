Вучич: Сербия с ноября не сможет ввозить российскую нефть из-за санкций ЕС

Сербия с ноября этого года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», – передает ТАСС его слова.

До этого Вучич заявлял, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада.

Напомним, в Сербии заявили, что поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса.

Кроме того, Вучич заявлял, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу».

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