Минобрнауки захотело сократить обучение в магистратуре по ряду специальностей до года

Минобрнауки планирует сократить сроки обучения в магистратуре по ряду специальностей до одного года, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Одно из таких предложений, которые мы будем вносить, потому что потребность у работодателей – это не просто инициатива министерства или университетов, это большая потребность у работодателей по ряду, допустим, инженерных магистратур, по ряду магистратур в области информационных технологий сократить нормативные сроки обучения, потому что сегодня все-таки два года – это зачастую много. Один год вполне достаточно, но он необходим иной раз для того, чтобы специалист стал более высокого класса, либо более высоким было качество образования», – передает РИА «Новости» слова Фалькова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По его словам, Минобрнауки в середине сентября обнародует свои наработки по обновленной системе образования в России.

«Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента – это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновлённой системе образования)», – сказал Фальков.

Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы 18 июня текущего года.

«Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников», – уточнил министр.

Обновленную систему образования в России, которая заменит Болонскую систему, могут запустить уже в следующем учебном год.

«Потом будет процедура законотворчества, которая связана тоже..., она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение там и т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года», – сказал Фальков.

По словам министра, работа по изменению системы образования в России займет долгие годы.

«Во всем нужна последовательность... Главное, что мы видим необходимость изменения вектора, и главное – мы понимаем, как сделать так, чтобы не навредить. С одной стороны, мы накопили богатый опыт за более чем 20-летнюю историю становления вот на новом этапе той системы высшего образования, которую сегодня имеем. Мы видим достоинства, мы видим недостатки, там, где достаточно очевидные недостатки... вот в этой части как раз идет обсуждение, какие конкретные формулировки и предложения будут внесены. Я думаю, что точно по этим направлениям мы и пойдем в первую очередь. Но надо понимать, что этот процесс, он не одномоментный, он требует последовательного движения вперед, и это работа на долгие годы. Поскольку здесь нельзя все перестроить в одночасье», – сказал Фальков.

Ранее Фальков заявил, что принципы, на которых будет строиться новая система образования России, это гибкость, открытость, обеспечение технологического суверенитета, фундаментальность и практичность.

Напомним, в мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.