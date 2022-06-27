Глава Минобрнауки назвал принципы построения новой системы образования России

Принципы, на которых будет строиться новая система образования России, это гибкость, открытость, обеспечение технологического суверенитета, фундаментальность и практичность, заявил министр образования и науки Валерий Фальков.

«Какие основные принципы мы предлагаем положить в основание национальной системы высшего образования: первое – направленность всей системы на развитие в первую очередь интересов страны, на достижение национальных целей, не отвергая важности международных контактов и международного сотрудничества. В основе новой системы должна быть нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, как уже выше отмечалось сегодня, это обеспечение технологического суверенитета», – цитирует РИА «Новости» Фалькова.

По его словам, второй принцип – открытость, которая включает в себя расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества «со всеми, кто заинтересован».

«Третий важнейший принцип – фундаментальность. Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки», – добавил министр. Четвертый принцип – гибкость, запрос на нее исходит в первую очередь от экономики, уточнил Фальков. Пятый принцип – практичность.

Между тем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах не планируют отказываться от бумажного формата учебников в школах.

«Еще очень важный вопрос – об этом нам пишут и говорят – по поводу учебников. Мы не отказываемся от бумажных учебников. Это наш принцип, поэтому никакие изменения с точки зрения учебников здесь не предполагаются. По основным предметам все учебники в бумажном формате», – цитирует ТАСС Кравцова.

Он подчеркнул, что внедряемые в школы технологии не заменяют традиционной системы обучения, а лишь дополняют ее.

Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.