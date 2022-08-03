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ЕС рекомендовал импортерам указывать в договорах отсутствие в нефти российской составляющей
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Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей, иначе импортер будет нести ответственность за любые неверные заявления, говорится в Официальном журнале ЕС.
Как пишет «Коммерсант», ЕС напомнил, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.
«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», – говорится в документе.
Экономическим операторам рекомендовали внимательнее проверять сырье, чтобы гарантировать, что сырая российская нефть не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти из третьей страны. Им предстоит доказать, что это так, за исключением случаев, когда невозможно определить точную долю топлива, происходящего не из России. Как отмечается в документе, это можно сделать, установив происхождение нефти или проведя химические анализы.
В случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доли. Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
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С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.
Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.
В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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МИД Швеции решил вызвать посла России за пост о погибшем на Украине наемнике
Министерство иностранных дел Швеции вызовет на этой неделе представителя российского посольства в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным издания «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель считает, что комментарий – «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен полагает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.
25 июля в комментарии в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство России в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
В посольстве заявили, что тот факт, что он, будучи иностранцем, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».
В дипведомстве предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».
19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жену президента Ирландии осудили за призыв к переговорам России и Украины
От президента Ирландии Майкла Хиггинса требуют дистанцироваться от заявлений супруги Сабины Хиггинс, которая опубликовала письмо о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщают СМИ.
Майкл Хиггинс, почти не обладающий реальной властью в парламентской республике, отказывается давать комментарии. Депутат от правящей в составе коалиции партии «Фианна фойл» Вилли О'Ди призвал его прояснить позицию, поскольку «молчание подразумевает, что он придерживается того же мнения», что и супруга, передает ТАСС со ссылкой на Irish Times.
Похожие требования озвучили члены верхней палаты ирландского парламента, представляющие «Фианна фойл» и «Фине гэл», которая также входит в правящую коалицию. Irish Times пишет, что с критикой в адрес президентской четы выступил и один из депутатов Верховной рады Украины.
Письмо Сабины Хиггинс было опубликовано в Irish Times и продублировано на сайте президента Ирландии. Позднее с сайта президента текст удалили. В письме Хиггинс, комментируя редакционную статью газеты о возможной эскалации обстановки на Украине, подчеркнула, что издание, к разочарованию жены президента, не заявило о необходимости мирного урегулирования конфликта. Хиггинс призвала положить конец насилию.
Хиггинс заявила, что мир должен «убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры», сделать моральный выбор и потребовать остановить боевые действия.
Российский посол в Ирландии Юрий Филатов заявил, что слова Сабины Хиггинс с их антивоенным посылом «имеют смысл», но отметил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Ирландии. Член верхней палаты парламента от «Фине гэл» Джон Макгахон заявил, что «если российский посол положительно отзывается о вашей позиции по вторжению на Украину, то явно пора ее пересмотреть».
Сабину Хиггинс обвинили в том, что она возлагает одинаковую ответственность за происходящее на Россию и Украину. По мнению критиков, жена президента призывает Киев к территориальным уступкам. Однако в ее защиту выступили члены Европарламента от Ирландии Клэр Дели и Мик Уоллес, считающие, что международное сообщество должно содействовать мирному разрешению конфликта, которое является «единственным способом» прекратить противостояние.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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В Молдавии заявили об обсуждении с Киевом закупки 100% электроэнергии
Кишинев обсуждает с Киевом возможность закупки 100% объема необходимой электроэнергии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, к сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», – передает РИА «Новости».
Спыну отметил, что такая ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
Молдавия традиционно закупает 70–80% необходимого объема электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья и с 2005 года входит в состав «Интер РАО». Однако в последнее время контракты с Молдавской ГРЭС заключали на один-два месяца лишь на 70% объема, недостаток восполнялся за счет Украины.
Напомним, с 4 июня компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС, начала поставлять электроэнергию в Молдавию.
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Глава ЕК призвала подготовиться к худшему с поставками газа в ЕС
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете «Мундо», что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз.
«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде. Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам – членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», – передает ТАСС слова главы ЕК.
Фон дер Ляйен отметила, что некоторые страны ЕС сильнее зависимы от российского газа «либо из-за своего географического положения, либо из-за своих суверенных энергетических решений». «Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», – уточнила она, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран – это потрясение для Европы в целом». «Наши экономики тесно взаимосвязаны через единый рынок», – подчеркнула глава ЕК.
«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, – отметила она. - Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира». «За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа по газопроводам не из РФ, – пояснила Фон дер Ляйен. – Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд кубометров поставок газа по российскому газопроводу».
По мнению главы ЕК, «Испания могла бы перенаправить поставки СПГ в другие государства – члены [ЕС], чтобы помочь им обеспечить достаточные поставки газа, а также укрепить газопровод, соединяющий ее с Францией, чтобы напрямую отправлять больше газа».
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
В Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских средств
В Бельгии за полгода заморожено 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС, сообщила газета «Нивсблад» со ссылкой на министерство финансов королевства.
Отмечается, что средства принадлежат физическим лицам, компаниям и другим структурам, которые подпали под санкции, введенные после начала специальной военной операции России, передает ТАСС.
Ранее кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России.
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Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России
Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.
Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.
При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.
Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Экс-депутата Рижской думы задержали в Латвии за поддержку спецоперации России
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации России на Украине и нарушении международных санкций, сообщили СМИ.
«Суд в понедельник выдал санкцию на его арест... Задержание было произведено 30 июля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на LETA сообщение службы.
Отмечается, что уголовный процесс начали по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений, а также о нарушении установленных ЕС санкций».
По утверждению СГБ, на российских ресурсах задержанный публично поддерживал спецоперацию, а также «распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках». У спецслужб также якобы есть данные о том, что Панкратов сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.
Напомним, портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии сообщил, что граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, иначе не пускают.
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Британия отсрочила полный запрет на страхование судов с российской нефтью
Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью, но теперь решил отложить планы, сообщили СМИ.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times, в июле Великобритания заявила, что с 2023 года запретит страховать танкеры, перевозящие российскую нефть в страну. Однако страховым компаниям по-прежнему разрешено предоставлять услуги судам, если энергоноситель перевозится в третьи страны.
Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон подтвердил, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, которые доставляют российскую нефть в другие страны. Тем не менее в минфине Соединенного Королевства заявили, что продолжают изучать наиболее эффективный вариант ограничений.
Отмечается, что Евросоюз предпринял более решительные меры и ввел полный запрет на страхование судов с российской нефтью. Действующие контракты остаются в силе только до 5 декабря. При этом ЕС предусмотрел ряд исключений ради энергетической безопасности стран. Европейским компаниям можно сотрудничать с российскими госкомпаниями, к примеру, с «Роснефтью», чтобы перевозить нефть в страны, не входящие в ЕС.
Официальные лица в Вашингтоне заявили, что США и Великобритания не отказываются от планов запретить страхование российских судов, однако ждут решения вопроса по ограничению цен на российскую нефть.
Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Назван благоприятный для России сценарий развития ситуации в Косово
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«Инцидент в Косово был согласованной с Западом провокацией. При этом ЕС своими руками уничтожил собственные достижения на Балканах. Для нас же важно, чтобы ситуация в регионе не деградировала и мы смогли всех удержать от критического развития событий», – заявила газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуация в регионе.
«Позиция Москвы по этому вопросу очень сложна для сербов с точки зрения эмоционального восприятия. На словах мы безоговорочно поддерживаем территориальную целостность государства, а в практической политике заявляем о поддержке любого решения Белграда», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«То есть впервые в истории российско-сербских отношений мы предоставляем стране возможность полностью нести ответственность за свое политические решение. И это совершенно нормально, учитывая, что Сербия сегодня со всех сторон окружена странами НАТО. С точки зрения оказания военно-политической помощи – для нас это очень сложно. Кроме того, вмешательство в конфликт стало бы принципиальным выбором для Москвы», – отметила собеседница.
Как напоминает эксперт, «так называемый коллективный Запад считает Балканы зоной своего исключительно геополитического влияния». «Так что наша позиция хотя и несколько горька, но наиболее оптимальна. России важно, чтобы ситуация не продолжала деградировать, чтобы мы могли каким-то образом удержать всех от критического сценария как для региона, так и всего мира», – пояснила она.
Собеседница также указала на факты, доказывающие причастность США к очередному обострению ситуации на Балканах. «Например, конфликт на время затих после выступления американцев. Это говорит о том, что мы увидели хорошо спланированную провокацию. Уверена, что предварительный сценарий был согласован косоварами с Западом. И теперь они увидели, какой будет реакция, как самого Белграда, так и Москвы», – предположила Энтина.
События минувшего вечера эксперт сравнила с аналогичным обострением в Приднестровье несколькими месяцами ранее. «Тогда мы видели небольшую эскалацию, которая быстро стихла. В Косово будет то же самое, только хронологически дальше октября это не затянется. Причина тому – выборы в Боснии и Герцеговине. Они покажут готовность американцев, британцев и немцев к тому, чтобы договариваться о решении национальных вопросов на Балканах», – заметила она.
При этом собеседница напомнила, что исторически Европа могла добиться больших успехов в регионе. «Евросоюз имел уникальную возможность примирить страны пространства, дать ему нормальное будущее в вопросах экономического роста. Но политика была отчасти самонадеянной, местами безграмотной и высокомерной в отношении к балканским государствам. ЕС серьезно затянул с интеграцией их в свое пространство. Кроме того, он упустил тот момент, когда все, включая Москву, Пекин, Анкару и арабов, соглашались со вступлением балканских стран в ЕС», – акцентирует балканист.
«Можно с уверенностью сказать, что ЕС своими собственными руками уничтожил собственные достижения. И теперь мы видим ровно те Балканы, о которых пишут в учебниках истории: пороховой погреб Европы, который варится в собственном котле межнациональных и территориальных проблем, а также предельно сильно зависит от отношений между великими державами», – заключила Энтина.
В воскресенье вечером СМИ сообщили о том, что в северных районах Косово, населенных сербами, включили сигналы тревоги, а местные жители начали строить баррикады на трассах в районах Косовска-Митровице, Рударе и недалеко от города Звечан.
Обострение ситуации в самопровозглашенной республике связывают с тем, что власти Косово решили с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Позже к границе с Косово были стянуты отдельные подразделения армии Сербии. Аналогичным образом поступили и косовские боевики, закрыв административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд, а на переходе «Рудница» проезд возможно только для автомобилей с косовскими номерами.
Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии. Вместе с тем, Сербия и Косово обвинили друг друга в эскалации напряженности. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию сербского населения. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти утверждает, что к эскалации напряженности в Косово и Метохии причастен президент Сербии Александр Вучич.
В свою очередь Вучич призвал косово-албанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Кроме того, Вучич заявил, что международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово. По его словам, страны ЕС и США «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.
Сербский президент поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink
В ночь с воскресенья на понедельник правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.
Тем временем бывший спецпосланник США в регионе Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».
Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения косовских властей – очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона. Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
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