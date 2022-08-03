Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы»

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе; прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.

«Во вторник вечером спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского) пролива», – передает РИА «Новости» текст статьи.

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Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.

В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.

«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», – добавили авторы.

Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.

Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.

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