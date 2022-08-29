Эксперт объяснил суть юридической метавселенной цифровых экосистем

О юридической метавселенной цифровых экосистем, а также о правовых, этических и социальных аспектах внедрения искусственного интеллекта, рассказал руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов на форуме «Технопром».

По его словам, юридическая метавселенная цифровых экосистем это условный термин. Он рассказал, что под юридическими метавселенными в жаргоне юридическом принято понимать всю связку всех цифровых инноваций, которые сейчас существуют. То есть криптовалюты, NFT, токенизация и искусственный интеллект.

«Дело в том, что, с одной стороны, и в нашей стране, в частности, стандарты воспринимаются как некая средняя температура по больнице, которая разрабатывается из разряда для того, чтобы ничего плохого не случилось. И рынок действительно очень часто пытается снимать требования стандартов, особенно в рамках экспериментальных правовых режимов. Это очень частый запрос участников рынка, которые хотят выступить инициаторами», – приводит его слова РАПСИ.

Башкатов отметил, что с другой стороны, стандарты очень часто, особенно в технической сфере, являются результатом некоего такого консенсуса между рынком и экспертами. «И здесь, конечно, повышается роль, скажем так, добросовестности у этих экспертов, которые действительно договорились, действительно отражают в стандартах некий уровень развития техники, некий статус КВО», – уточнил он.

Башкатов считает, что юристам тогда лучше заниматься метавселенными как явлением, если там будут осуществляться процессы жизнедеятельности нашего организма, если наш процесс жизнедеятельности осуществляется вне метавселенной, то, собственно говоря, пока нам туда лезть особенно не нужно.

Также эксперт отметил, что студентов юристов необходимо специально учить цифровому праву и технологическим вещам.

«На практике я очень часто сталкиваюсь с тем, что юристы, которые занимаются цифровым правом, у них главная проблема в том, что они не понимают, что это все-таки что-то прикладное, не хватает базы. Я искренне убежден, что для того, чтобы сделать сделки с криптовалютами, нужно прекрасно разбираться в теории правоотношения из теории субъективных прав в таких конструкциях, как злоупотребление правом, теория сделки, недействительных сделок. А когда ты занимаешься искусственным интеллектом, надо, в общем-то, понимать азы», – сказал эксперт.

Он убежден, что хороший цифровой юрист появляется только тогда, когда он является прекрасным специалистом в теории права.

При этом Башкатов подчеркнул, что на данный момент есть несколько трендов.

«Первый тренд заключается в том, что государство будет пытаться учитывать социальный контекст. Второй тренд – это мягкое регулирование в сферах, прежде всего, ответственности. И третье – это, наверное, попытка государства ограничения или дифференциации доступа в цифровой мир. Вот три тренда, которые мы наверняка увидим в очень скором времени», – резюмировал эксперт.