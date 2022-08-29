Цены на газ в Европе упали на 19%

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В понедельник стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% – до 275,8 евро за МВтч, или 2 тыс. 884 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом действующего курса на международном рынке, пишут «Ведомости».

Bloomberg связывает падение цен на газ с заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.

По словам германского министра, правительство ФРГ планирует заполнить газовые хранилища на 85% уже в следующем месяце. «Октябрьский показатель хранения 85% должен быть достигнут к началу сентября», – приводит его слова «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel.

«Европейские цены на газ, по нашему мнению, превысили фундаментальные показатели, что вызвано сочетанием проблем со спросом и предложением и плохой ликвидностью на рынке… Спрос на газ в Северо-Западной Европе оказался выше нашего прогноза, это было компенсировано более высоким, чем ожидалось, предложением, в результате чего строительство хранилищ соответствовало нашим ожиданиям», – цитирует Bloomberg пятничный отчет Goldman Sachs.

Ранее в понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.

На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.