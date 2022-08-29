Более половины стран ЕС заполнили ПХГ более чем на 80%

Более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

ЕС на фоне развернувшегося в Европе энергокризиса в июне принял правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы – на 90%. По информации GIE, 10 из 19 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили целевые 80%. Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции, передает РИА «Новости».

В целом на конец газовых суток 27 августа (завершились в 7.00 мск 28 августа) «подземки» в Евросоюзе заполнены на 79,36%, прирост за день составил 0,37 процентного пункта (п.п.).

Пока в августе хранилища заполняются примерно на 0,38 процентного пункта в сутки, тогда как среднее пятилетнее значение – 0,35 процентного пункта. Если высокие цены на газ не нарушат темпы ежесуточной закачки, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности ПХГ на 80% к концу августа, а на 90% – в 20-х числах сентября, следует из расчетов РИА Новости. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют подземные хранилища для резервирования «голубого топлива».

Между тем поставки трубопроводного газа из России по основным маршрутам – транзитом через Украину и по «Северному потоку» – остаются ограниченными и 29 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», согласно сайту «Оператора ГТС Украины», на понедельник составляет 42,15 млн кубометров. На уровне 40–42 млн показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС «Сохрановка» не ведутся, так как Украина отклоняет заявку Газпрома.

Прокачка по «Северному потоку» вновь ожидается на уровне около 31 млн кубометров, свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на «Северном потоке». В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 млн кубометров в сутки.

Напомним, в ходе торгов 26 августа цена газа в Европе почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.