В парке «Патриот» завершились Армейские международные игры

Церемония закрытия VIII Армейских международных игр прошла в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в субботу, сообщили в Минобороны России.

«Почти два миллиона человек стали гостями VIII Армейских международных игр, церемония закрытия которых состоялась сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. Как уточнили в Минобороны, завершающим испытанием Игр стал финальный заезд «Танкового биатлона». Победу в нем с большим преимуществом одержала российская команда. Награду победителям – кубок – вручил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Второе место заняла команда из Белоруссии, тройку лидеров замкнул Китай. Им награды вручили замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков соответственно.

Победу в общем медальном зачете одержала команда из России, завоевав около 40 наград. Победный кубок вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Второе место заняла команда из Узбекистана, третье – из Белоруссии.

«По сложившейся традиции церемония закрытия Армейских международных игр завершилась праздничным концертом с участием Центрального военного оркестра Минобороны России, Московского джазового оркестра под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана, Академического ансамбля песни и пляски ВС РФ имени А. В. Александрова, народного артиста СССР Юрия Башмета, народной артистки России Ларисы Долиной, а также национальных творческих коллективов стран-участниц конкурса «Армия культуры», – рассказали в Минобороны.

Ранее в субботу российская команда танкистов победила в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино.