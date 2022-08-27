Российские танкисты победили в финале «Танкового биатлона»

Российская команда танкистов победила в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, передает источник с места событий.

Российские экипажи финишировали первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. За финальный заезд российские танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней, передает РИА «Новости».

В финальной гонке участвовали также танковые экипажи команд Белоруссии Китая и Узбекистана.

Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. За заезд они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.

Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР – на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты – на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами. По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские – в красный, танки Китая – в синий цвет, команды Узбекистана – в желтый.

Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.