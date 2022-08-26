Эксперт: Индийцы вряд ли поддадутся на уговоры США навредить интересам России

«Поездка Адейемо – очередная попытка американцев ослабить позиции России на азиатском фронте. Азия в основном дистанцировалась от украинского кризиса и придерживается нейтралитета. Но при этом Москва постепенно отвоевывает там свои позиции», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее первый замминистра финансов США Адевале Адейемо провел в Дели переговоры, посвященные ценам на российскую нефть.

«Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо, прибывший в Дели, хотел бы прощупать почву глубоко на будущее и убедиться, что Индия остается одним из стратегических партнеров Вашингтона. Что касается идеи ввести потолок цен на российскую нефть, то для Индии вообще не актуальна, поскольку Россия и так уже продает ей черное золото с огромной скидкой. Благодаря этому, оно оказывается дешевле, чем нефть из стран Персидского залива», – пояснил руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Дели не станет брать на себя никаких жестких обязательств, там это стандартный подход даже на переговорах с делегациями из Вашингтона. Вероятно, Адейемо получил самые общие заверения о том, что Индия будет делать то, что ей экономически выгодно. Например, если российский бизнес начнет поднимать цены на нефть, то индийцы, скорее всего, начнут снижать импорт», – отметил собеседник.

«Да, индийский бизнес пока и сам не очень понимает, как будет развиваться сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Пока неясно, будут ли россияне уменьшать размер нынешней скидки и что вообще будет с нашим нефтяным экспортом к декабрю», – подчеркивает Куприянов.

В пятницу первый замминистра финансов США Адевале Адейемо обсудил в Дели с индийскими чиновниками и представителями бизнеса вопросы введения потолка цен на российскую нефть. По информации Reuters, Адейемо признал, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что уменьшение доступности российской нефти после 5 декабря приведет лишь к росту цен на этот вид энергоресурсов.

Как напоминает ТАСС, в июне Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть в ответ на проведение украинской спецоперации. Морские поставки российского сырья в ЕС прекратятся с 5 декабря. В свою очередь, страны G7 начали обсуждать идею ввести «потолок цен» с 5 декабря на российскую нефть.

Президент Владимир Путин отмечал по этому поводу, что страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и «цены на нефть взлетят до небес». Вице-премьер Александр Новак добавил, что Россия и вовсе прекратит нефтяные поставки, если потолок стоимости окажется меньше затрат на ее добычу.

Западноевропейская пресса уже выражала недоумение поведением Дели, который уклонился от введения антироссийских санкций и вместо этого бросился скупать российскую нефть. В частности, немецкий журнал Der Spiegel на этой неделе писал, что «столько российской нефти, как сейчас, Индия не покупала никогда, нефтяной бизнес процветает». «То, что это смущает Запад, в Дели считают ханжеством. Главная опасность – не Путин, а Китай, говорят там», – пишет Der Spiegel.

По информации издания, Дели ежедневно импортирует почти миллион баррелей сырой нефти из России, это в три раза больше, чем в тот же период прошлого года. Кроме того, наша страна стала для Индии главным поставщиком удобрений и поднялась на третье место среди экспортеров угля в эту страну. Торговый оборот между Россией и Индией за прошедшие полгода вырос в пять раз.