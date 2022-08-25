Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена

В Мелитополе Запорожской области восстановили подачу электроэнергии, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

«Массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины. Нарушение в свою очередь было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач», – написала Данильченко в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение, подача электроэнергии в городе восстановлена.

Между тем член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на АЭС. «Пока все нормально. АЭС находится в рабочем режиме, без каких-либо последствий», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными. Также без электричества остался Мелитополь.