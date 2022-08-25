МЧС рассказало о поджогах в лесах Рязанской области

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25 августа, четверг | Последнее обновление — 12:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Планировавший теракт в Калининградской области рассказал о вербовке в «Азов»
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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МЧС рассказало о поджогах в лесах Рязанской области
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МЧС располагает информацией о том, что в лесах Рязанской области были поджоги, сообщил глава ведомства Александр Куренков.
«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», – цитирует ТАСС министра.
По его словам, вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова.
«Голова пожара растянулась в районе 11 км. Сейчас минерализованная полоса проведена, уже полностью готова вторая линия обороны», – сказал он. Куренков добавил, что ночью будет проводиться встречный отжиг лесов.
Глава МЧС не стал предполагать сроки возможной локализации лесных пожаров в Рязанской области. «Я не буду прогнозировать сроки, за несколько дней или нет. Все зависит от погоды и обстановки», – сказал он. Куренков отметил, что первейшая задача группировки, работающей на тушении, – это защита людей, включая ликвидацию задымленности.
В четверг глава МЧС России вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром природных ресурсов Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли в Рязанскую область. Они оценили ситуацию с пожарами, совершив облет на вертолете, после этого прошло заседание правительственной комиссии. При этом Собянин выразил надежду, что лесной пожар в Рязанской области удастся локализовать в течение 1–2 дней.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что осложнение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано не только с погодными условиями, но и с поджогами.
Посол России в Риге назвал ответ Москвы Латвии на снос памятников советским солдатам
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Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры, заявил посол России Михаил Ванин.
«Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, какой характер носят предложения российского посольства в Риге в ответ на снос памятников, посол добавил, что «как дипломатический, так и экономический характер».
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
СМИ: Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть
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В ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Таким образом, Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник, передает «Лента.ру».
Исключение, которое пытается согласовать в шестом пакете санкций G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен.
Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу.
По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно – в комментариях в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30% ниже, чем на международном рынке». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США.
Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи.
Напомним, страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
В Раде пообещали повесить Лукашенко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем независимости страны.
«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также пообещал поддержать политических противников действующего белорусского лидера.
Накануне Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.
Напомним, Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
Убийца Дугиной представлялась в Москве гражданкой Казахстана Юлией
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Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк представлялась Юлией и показывала паспорт гражданина Казахстана, сообщают Telegram-каналы.
Вовк арендовала гараж в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, там она прожила более месяца, сообщает РЕН-ТВ.
Владелец гаража пояснил, что женщина набрала его по телефону сразу после публикации объявления, практически в полночь, она заявила, что хочет срочно арендовать помещение. К этому моменту, уточняет телеканал, женщина была в стране уже неделю.
В ходе встречи она показала паспорт гражданина Казахстана и заявила, что гараж нужен ее дяде. При этом договоренность об аренде была лишь на неделю, но оплата была внесена на месяц.
При этом коробки и огнетушители, которые зафиксированы на видео СК, остались от старых арендаторов. Хозяин помещения предположил, что автомобиль в гараж вряд ли помещали.
Последний раз владелец связывался с Вовк 19 августа. Он спросил, будет ли она съезжать или продлевать аренду. Девушка ответила, что ответит через день. Позже выяснилось, что украинка оставила пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива, не предупредив владельца.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
США захотели на примере России преподать «урок» другим странам
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Россия должна «заплатить» за ситуацию на Украине «такую цену», которая превысит все возможные выгоды от спецоперации, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
Как заявил Кол, для США «важно, чтобы Россия заплатила цену, превышающую выгоды, которые она получает от агрессии». По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы Россия «не повторила этого снова и чтобы другие агрессоры усвоили этот урок», передает ТАСС.
По его версии, очередной американский пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов «не предполагает какого-либо определенного исхода конфликта на Украине». Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования. По его словам, Украина «нуждается в возможностях защищать себя и сдерживать будущую агрессию».
Кол сказал, что «в значительной степени причина» военной помощи Киеву «заключается в том, чтобы в действительности бросить вызов теории победы Путина», которая, по версии США, заключается в способности «продержаться дольше всех остальных». США обещали Украине «стабильный поток содействия, растянутый на много месяцев и лет».
«Конечно, мы надеемся, что пакет, сформированный за счет использования механизма заказа, помогает подать особенный сигнал Путину, заключающийся в том, что он не сможет попросту ждать дольше, чем все остальные. Будем надеяться, это станет для России стимулом к тому, чтобы прекратить боевые действия и перейти к переговорам», – сказал он.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявил глава государства, спецоперация также предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
IKEA назвала сроки возвращения в Россию
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Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.
Сообщается, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в России, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.
«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», – заявил источник в компании, передает ТАСС.
Также, по его словам, магазины – так называемые синие коробки – возможно, со следующего года будут сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.
Ранее профсоюз завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области сообщил о возобновлении работы предприятия с 1 сентября.
Напомним, шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»
США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), заявило посольство России в США.
«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Как отметили в посольстве, трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима». В дипмиссии подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует военнопленным украинских войск надлежащие условия содержания.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
Объявлена награда за поимку двух командиров украинского нацбата
В России объявили награду за помощь в поимке двух командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих, сообщили в МВД.
«Руководством МВД принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что подозреваемые объявлены в межгосударственный розыск, их заочно арестовали. За помощь в задержании каждого объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.
Ранее Генпрокуратура России установила, что участники нацбатальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) занимаются пытками и убийством мирных жителей, в том числе и детей.
В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ
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«Не удивительно, что бойцы теробороны и призывники бегут с поля боя. У них нет ни боевого духа, ни военной подготовки», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в рядах ВСУ.
«Те, кто в последнее время были мобилизованы, очень слабы духом. Кроме того, у них почти нет военной подготовки. Это же касается и бойцов территориальной обороны. Многие, оказываясь в условиях реальных боевых действий, готовы оставить позиции и просто сбежать», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что «эта тенденция наблюдается довольно долгое время, но украинцы об этом заговорили только сейчас». «Нельзя сказать, что это происходит повсеместно. В противном случае нам было бы значительно легче освобождать свои территории», – добавил он.
Депутат также обратил внимание на случаи, когда мужчины призывного возраста за деньги покидали Украину, направляясь в Россию. «Это уже отлаженная схема. Но меня она беспокоит. Как мне кажется, российская контрразведка должна пристально следить за такими уклонистами», – сказал собеседник.
«Дело в том, что наравне с пацифистами, которые просто не желают воевать в интересах Зеленского, Украину могут покидать и завербованные СБУ агенты. На освобожденных территориях подобные граждане отправляются на фильтрацию. Вероятно, нечто подобное стоит делать и по приезде в Россию», – заключил Бердичевский.
Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после продолжительных и массированных артобстрелов Вооруженных сил России. Это, по словам военного, действует деморализующее, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что мужчины призывного возраста за деньги покидают Украину, не желая идти в армию. Так, один из беглецов, которому удалось добраться до Мелитополя, рассказал, что в Россию можно выехать за несколько тысяч долларов. Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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Скульптура «Мать-Родина» при сносе мемориала Освободителям Риги раскололась
Скульптуру «Мать-Родина», входившую в состав комплекса Освободителям Риги, при сносе столкнули с постамента тяжелой техникой, после чего она упала и раскололась, свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET.
На видео зафиксировано, как гусеничные экскаваторы сталкивают статую с постамента, после чего она падает и раскалывается, сообщает РИА «Новости».
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
СМИ: Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
У итальянских берегов затонула 40-метровая яхта, якобы принадлежащая российскому бизнесмену Геннадию Айвазяну, сообщают итальянские СМИ.
Служба береговой охраны страны провела спасательную операцию на месте крушения яхты в Ионическом море у города Катандзаро, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание la Gazzetta del Mezzogiorno.
В береговой охране указали, что происшествие случилось несколько дней назад в девяти морских милях от берега. Яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и двигалась в сторону Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.
Охрана спасла с борта четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.
«Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель», – добавили спасатели.
По данным агентства, Айвазян работает в угледобывающей отрасли.
Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима – пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», – приводит сообщение ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Так, в большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН
Менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России, сообщают информационные агентства.
Текст заявления зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. В документе содержится призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию. Кислица перечислил поддержавшие заявление страны. Их оказалось лишь 58 из 193 государств, которые входят в ООН. В частности, заявление поддержали страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки, передает ТАСС.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
В Британии заявили об ухудшении жизни в сто раз в случае дружбы с Россией
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Предстоящая зима будет очень тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет, но это не повод восстанавливать отношения с Россией, так как это ухудшило бы ситуацию «в сто раз», заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире телеканала «Скай ньюс».
«Я могу понять, почему много людей, которые едят свой завтрак и переживают по поводу стоимости жизни, согласятся, что, пожалуй, самым простым решением <…> было бы восстановить отношения с Россией и все на европейском энергетическом рынке вернется к тому, что было. Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евроатлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», – цитирует ТАСС Хиппи.
По его словам, британцы должны быть готовы к «краткосрочной боли», которую им доставят счета за свет, признав, что «по-настоящему дорогая зима предстоит» многим семьям в королевстве. При этом Хиппи высказался против планов оппозиции заморозить верхний предел цен на электричество на нынешнем уровне, так как уверен, что это нанесет еще больший удар по бюджету.
Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года средний годовой счет британских домохозяйств за электричество вырос на 54%, в апреле 2023 года он вырастет еще втрое.
В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.
Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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