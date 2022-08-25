Байден заверил в своем неведении о планах ФБР устроить обыск у Трампа

В Турции назвали условие возвращения Крыма в состав Украины

Крым сможет вновь «стать частью украинской территории», если между Россией и Украиной будет подписано соответствующее соглашение, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявивший CNN, что Россия якобы «насильственным образом присоединила Крым к своей территории».

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».

До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.