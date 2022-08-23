Словакия решила передать Украине 30 танков T-72 взамен на 15 немецких Leopard 2

Германия в рамках кругового обмена поставит Словакии 15 современных танков типа Leopard 2 («Леопард-2») на замену 30 танкам T-72, которые Братислава передаст Украине, сообщает портал «Бизнес инсайдер» со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как указывает издание, обмен должен был состояться еще два месяца назад. Однако Министерство обороны Словакии отклонило предложение ФРГ, заявив, что 15 танков не хватит, чтобы обеспечить оборону страны, передает ТАСС.

Сообщается, что на этой неделе будет сделано официальное заявление об обмене. Первый Leopard 2 направится в Словакию в этом году.

Ранее Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера сообщило, что Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину.

Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине. Словакия передала системы ПВО С-300. В апреле словацкое издание Pravda сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок DANA (модификации Zuzana), а в июне Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы к РСЗО.