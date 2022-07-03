Словакия допустила поставку Украине истребителей и танков

Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.

«Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки», – приводит сообщение РИА «Новости».

«Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику», – цитирует ТВ Хегера.

Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине. Словакия передала системы ПВО С-300. В апреле словацкое издание Pravda сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок DANA (модификации Zuzana), а в июне Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы к РСЗО, сообщает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).