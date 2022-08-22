Глава комитета сената США выступил против продажи Турции самолетов F-16

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что возражает против продажи Турции истребителей F-16, пока она не изменит курс и не выполнит свои обязательства перед НАТО, отказавшись от закупки российской системы противоракетной обороны С-400.

«Начиная с продолжающихся нарушений воздушного пространства Греции и заканчивая задержкой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, я искренне надеюсь, что Турция изменит курс и выполнит свои обязательства по отношению к Североатлантическому союзу, будет конструктивным партнером в регионе. Как мы все надеемся, она сможет им быть. До тех пор я не могу поддержать продажу или передачу Турции американских истребителей F-16», – передает РИА «Новости» слова американского сенатора в интервью греческой газете «Катимерини».

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность закупки дополнительной российской системы противоракетной обороны С-400, что станет еще одним явным нарушением американских санкций в соответствии с CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций)», – сказал он.

По мнению Менендеса, Турция должна прекратить «свои провокации и вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Греции». Сенатор раскритиковал и внутреннюю политику Турции при президенте Тайипе Эрдогане, заявив, что демократический процесс в стране значительно подорван, свобода вероисповедания находится под постоянным давлением, происходят нападения на независимых журналистов и идёт полное подавление права на свободу слова.

Менендес потребовал от Турции изменить отношения с Россией. «Правительство Турции имеет возможность и должно четко продемонстрировать свою приверженность НАТО и общим принципам, и ценностям, которые характеризуют это важное партнерство», – заявил сенатор.

Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией Конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

Ранее Менендес заявил, что новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций.

До этого издание Finantial Times сообщило, что страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества.

Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.